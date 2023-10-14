الهلال الأحمر المصري يستقبل طائرة مساعدات من منظمة الصحة العالمية في مطار العريش لدعم قطاع غزة

خلال الساعات القليلة الماضية تسلمت هيئة الهلال الأحمر المصري بمطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية لتسليمها إلى قطاع غزة، إضافة إلى عدد من الطائرات الإغاثية التي تسلمها مطار العريش من عدد من الدول تمهيداً لإرسالها إلى أهالي قطاع غزة، وذلك وفق ما جاء في الصحف والقنوات الإعلامية المصرية.

طائرة مساعدات طبية لقطاع غزة- المصدر: منظمة الصحة العالمية عبر فيسبوك

توجيه المساعدات إلى فلسطين

حرصت عدد من الدول العربية والغربية المناصرة للقضية الفلسطينية على إرسال عدد من طائرات الدعم والإغاثة لأهالي قطاع غزة، عبر مطار العريش الدولي والذي تم تخصيصه وتجهيزه من قبل السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الموجه لقطاع غزة، وذلك بعد التدمير الذي شمل القطاع بأثره نتيجة هجمات قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، على مناطق الأمن العام والكرامة وأرض الشنطي وعدد من المناطق والمخيمات والمساجد في قطاع غزة.

هذا وقد شهد القطاع صباح اليوم عدد من الغارات الصاروخية التي أودت بحياة عدد من المواطنين وإصابة نحو 11 آخرين في مدينة خان يونس، ومخيم المغازي، وحي الشيخ رضوان، وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، هذا وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذه المساعدات الطبية تكفي لتلبية احتياجات 300000 ألف شخص، وذلك كما جاء في لبيان الذي نشرته المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.