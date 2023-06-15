الهجوم على جنا عمرو دياب بسبب نشر صورة خادشة للحياء “التربية معدتش عليكي”.. وجمال صورتها وهي صغيرة يسكت الجمهور | صور 

انتشرت صور لابنة الفنان عمرو دياب “جنا عمرو دياب”، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، وكانت تتصدر جنا الترند كثيراً بسبب ملابسها والصور خادشة الحياء التي تنشرها عبر صفحتها على إنستجرام.

ووضعت جنا عمرو دياب صورتها في صغرها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وارتدت قبعة بيضاء ونظارة أطفالي غريبة الشكل، وارتدت فستان أبيض.

ونشرت منذ فترة صور لها في عيد ميلادها برفقة صديقتها ورسمت على التورتة الخاصة بعيد ميلادها صورة خادشة للحياء لم تعجب الجمهور المصري والعربي بسبب العادات والتقاليد، وهجم عليها الجمهور.

وقالوا رواد السوشيال ميديا : “كنا بنحب أبوكي، وكرهتينا فيه بتربيتك التربية معدتش عليكي، خسرتي الهضبة جمهوره، على قد ما كنت أحبه على قد ما بنتقدوا من الضياع اللي معيشكون فيه”.