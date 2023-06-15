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الهجوم على جنا عمرو دياب بسبب نشر صورة خادشة للحياء “التربية معدتش عليكي”.. وجمال صورتها وهي صغيرة يسكت الجمهور | صور 

عبد الرحمن رضا

انتشرت صور لابنة الفنان عمرو دياب “جنا عمرو دياب”، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، وكانت تتصدر جنا الترند كثيراً بسبب ملابسها والصور خادشة الحياء التي تنشرها عبر صفحتها على إنستجرام.

- صورة 4 - ابنة عمرو دياب | جنا عمرو دياب | صور ابنة عمرو دياب

ووضعت جنا عمرو دياب صورتها في صغرها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وارتدت قبعة بيضاء ونظارة أطفالي غريبة الشكل، وارتدت فستان أبيض.

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- صورة 1 - ابنة عمرو دياب | جنا عمرو دياب | صور ابنة عمرو دياب

ونشرت منذ فترة صور لها في عيد ميلادها برفقة صديقتها ورسمت على التورتة الخاصة بعيد ميلادها صورة خادشة للحياء لم تعجب الجمهور المصري والعربي بسبب العادات والتقاليد، وهجم عليها الجمهور.

- صورة 2 - ابنة عمرو دياب | جنا عمرو دياب | صور ابنة عمرو دياب - صورة 3 - ابنة عمرو دياب | جنا عمرو دياب | صور ابنة عمرو دياب

وقالوا رواد السوشيال ميديا : “كنا بنحب أبوكي، وكرهتينا فيه بتربيتك التربية معدتش عليكي، خسرتي الهضبة جمهوره، على قد ما كنت أحبه على قد ما بنتقدوا من الضياع اللي معيشكون فيه”.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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تعليق 1
  1. Khaled Faraon يقول

    موضوع الصوره اللى على التورته ملوش علاقه بالعادات والتقاليد عند العرب او الشعب المصرى ده له علاقه بقلة التربيه وعدم الحياء وانعدام الاخلاق و الدين ..اكيد البيئه اللى حول البنت كلها كده انحطاط فى كل شئ

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