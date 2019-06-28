“النيران تأتي من الممر”.. ماذا وقع في حريق العتبة

كان الجو هادئًا والأمور مستقرة بسوق الخضار في العتبة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، خلال الساعات الأولى من اليوم يوم الخميس، إلا أن السكون تبدل هلع ورعب، فجأت انطلقت ألسنة النيران من ممرات مكان البيع والشراء.

في تمام الساعة الخامسة والنصف بدأ الحريق الذي لاتزال أسبابه غير معلومة إلى هذه اللحظة، محدودًا آتًٍا من أحد الممرات الضيفة في مكان البيع والشراء التي تفصل بين الدكاكين وبعضها.

يوضح مصدر من داخل محافظة القاهرة، أن مشقات مجموعات جنود الدفاع المدنية استمرت زيادة عن 5 ساعات؛ لإخماد الحريق ومنع انتشاره للمحلات المتاخمة واتساع نطاقه، نتيجة للاستجابة السريعة من حجرة عمليات إغاثة العاصمة المصرية القاهرة، والتي تحركت مباشرة أثر تلقيها بلاغًا يفيد بنشوب حريق في واحد من المتاجر وسوق في العتبة، وتم الدفع بـ10 مركبات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، العملية التي انتهت بإخماد الحريق.

الدكاكين التي اندلع بها الحريق تتبع وزارة الأوقاف في ملكيتها، ومؤجرة للأهالي منذ مرحلة طويلة جدًا تكاد تقارب الـ30 عامًا، فيما لم يخلف الحريق أي خسائر في الأرواح سواء وفيات أو إصابات، تعرضت المحلات لخسائر عينية كبيرة يجري حصرها في الوقت الجاري وهذا في أعقاب الانتهاء من إخماد الحريق بشكل كامل في أعقاب مرور 5 ساعات على اندلاعه.

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