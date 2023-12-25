النيابة تُحيل غادة والي للمحاكمة وتوجه لها الاتهام بسرقة رسومات فنان روسي

أحالت النيابة العامة المصرية المصممة غادة والي للمحاكمة، وجاء قرار الإحالة بعد التحقيق معها لاتهامها بسرقة حقوق الملكة الفكرية لمجموعة من لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

الواقعة منذ عام 2022

وترجع تفاصيل الواقعة لعام 2022، عندما اتهمها الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بالاستيلاء على 4 تصميمات خاصة بلوجاته، واستخدامها بعد أن أدخلت عليها تغيرات طفيفة في إحدى محطات مترو الأنفاق المصرية، دون الحصول على موافقته.

لتبدأ بعدها جهات التحقيق في توجيه الاتهام لغادة والي بـ”سرقة بعض رسومات خاصة بالفنان الروسي جورج كوراسوف، واستخدامها داخل محطة كلية البنات بمترو الأنفاق دون استئذانه وعلمه”.

ومن ثم قررت نيابة غسل الأموال إحالتها للمحكمة الاقتصادية، على أن تكون أولى جلسات القضية في الثامن من يناير المقبل.

لم تكن واقعة محطة مترو كلية البنات هي الواقعة الوحيدة لغادة والي، ولكن الفنان الروسي اتهمها أيضاً باستخدامها إحدى لوحاته في تصميم حملة دعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية، وقدم بالفعل اللوحات الأصلية الخاصة به، والتي تكاد تطابق مع تصميمات غادة والي.

لو أنا سرقته يبقغاى هو كمان سارق بيكاسو

يذكر أن غادة ظهرت من قبل في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، ودافعت عن نفسها بقولها “لو الفنان الروسي يقول إنني سرقت منه التصميم سيكون هو سارقًا كذلك من أعمال بيكاسو.. لو أنا اقتبست منه يكون نحن الاثنان ناقلان من بيكاسو، لأن التكعيبة التي سرنا عليها هي خاصة بـ بيكاسو”.

وأضافت “الفنان الروسي قال إنه أخذ من رسومات رومانية، إنما أنا أخذت معبد هابو بالأقصر، وأنا لست فنانة تشكيلية ومن الوارد تشابه التصميم مع غيره طبقًا للتشابه في الأسلوب بالمدارس الفنية”.

وعن سبب التشابه بين لوحتها ولوحات الفنان الروسي، قالت غادة أن السبب في ذلك يرجع لأن مصدر اللوحات واحد وهو الفن الفرعوني القديم.

ومن جانبه قام الفنان الروسي بتحريك دعوى قضائية في مصر ضد غادة، طالبها من خلالها بتقديم اعتذار رسمي، ودفع غرامة مالية، مؤكداً أن اللوحات التي استولت على تصميماتها غادة قام هو برسمها منذ أكثر من 27 عام.