النيابة العامة تكشف مفاجأة في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وتحيل الطبيب للتأديب

أصدرت نقابة الأطباء في مصر بيانًا توضح فيه قرار النيابة في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وحول وجود شبهة جنائية من عدمه، أوضحت أن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة حول القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء.

قرار النيابة العامة في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

أوضح المستشار جورج سعد أن النيابة العامة استبعدت وجود شبهة الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع ضرورة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب المعالج إذ أنه خالف بروتوكول وزارة الصحة المتبع في هذا الوقت لعلاج فيروس كورونا.

استبعاد شبهة جريمة الإهمال الطبي في وفاة الإبراشي

أوضح الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النيابة العامة واصلت على مدار الـ 6 أشهر الماضية البحث والتحري والتقصي حتى استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لاتة إلى أن قرار النيابة العامة استبعد شبهة شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

رسالة هامة من الأطباء بعد قرار النيابة العامة في وفاة الإبراشي

أوضح الدكتور أحمد حسين أن هذا دليل يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بضرورة ألا تسبق وسائل الإعلام التحقيقات الفنية والقضائية ونشرها الضرر الطبي قبل أن تتولى النيابة العامة والجهات المختصة الفصل في مثل هذه القضايا، أوضح عضو مجلس النقابة أن وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني مادة لإثارة الرأى العام، والتحريض ضد الأطباء من خلال توجيه العديد من الاتهامات المرسلة دون التحقيق الفني والقضائي.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، تضم عضوًا قضائيًا من هيئة النيابة الإدارية وتعمل بكل شفافية وحيادية تامة وفي حال ثبوت أى مخالفة يحيل مجلس النقابة، قرار لجنة التحقيق، إلى الهيئة التأديبية بالنقابة.