“النقود البلاستيكية” العشرة جنيه الجديدة بوليمر وهذه هي مميزاتها

قرر البنك المركزي المصري طرح العشرة جنيه الجديدة فهي عمله بلاستيكية بوليمر و تم إنتاجها باستخدام احدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة عالميا وأنتجت الـ 10 جنيه الجديدة البلاستيكية في دور الطباعة الجديدة المتواجد بالعاصمة الإدارية في الوقت الذي اعلن فيه البنك المركزي المصري انه لا يوجد إلغاء لأي من الإصدارات السابقة للعشره جنيه واستمرار العمل بها وتداولها.

العشرة جنيه الجديدة

ويبدأ البنك المركزي المصري بطرح فئة العشرة جنيه الجديدة المصنوعة من البلاستيك من ماده البوليمر في شهر نوفمبر المقبلن وهي المعروفة إعلاميا بالنقود البلاستيكية وتطرح في 15000 مَكِنَة صراف آلي.

مميزات ال 10 جنيه الجديدة

تتميز الـ 10 جنيه الجديدة التي طرحها البنك المركزي المصري بأنها من النقود البلاستيكية وتتمتع بالمرونة والقوة والسمك الأقل وتتيح عمرا افتراضيا أطول من الـ 10 جنيها الورقية إلى جانب أنها مقاومه للماء واقل تأثرا بالأتربة، واقل تأثرا بالتلوث مقارنه بالفئات النقدية الأخري المتداولة هذا بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وتصنع من ماده البوليمر وهي ماده ليست بلاستيكية بالمعنى المعروف وأنما هي تشبه الورق المقوى وهو ما تتجه إليه العديد من البلدان في المدّة الأخيرة لان البوليمر اكثر استداما وهذه المادة صعبه التلف وتدعم الاستقرار البيئي ويصل عمرها الافتراضي إلى اثنا عشر عاما أي إن عمرها يعد 6 أضعاف العملة الورقية التي يصل عمرها الافتراضي إلى عامين فقط، ليس ذلك فقط ولكن العملة الجديدة اقل قابليه لنقل الفيروسات وهي مقاومه للماء ويصعب تزويرها.

عن مصير العمل بالعملات الورقية بعد إصدار الـ 10 جنيه الجديدة فقد اكد وكيل محافظ البنك المركزي المهندس خالد فاروق أنه لن يتم إلغاء التعامل بالفئة القديمة وستظل ساريه في أيادي المواطنين لحين سحبها تدريجيا وقال أن العملة الورقية ليس لها مده صلاحيه وأنما يتم سحبها من السوق في حاله تطوير العملة وتجديدها وتنتهي صلاحيتها فقط في حاله تعرضها للتلف.

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