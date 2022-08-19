بعد انتشار الفيديو .. الجميع يبحث عن النقاش المطرب

بعد انتشار فيديو النقاش المطرب، الذي كان يغني “بكرا يا حبيبي”، للمطربة الجزائرية وردة، بدأ شعراء وملحنون يبحثون عنه، لإظهار موهبته للجمهور، خاصة وأن تلك الدقائق المعدودة من الغناء، التي نشرها الشاعر الغنائي عمرو حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حظيت باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سماع صوته العذب وهو يغني أثناء ممارسة عمله بالنقاشة، وطالب آلاف المتابعين بطريقة التواصل مع المطرب النقاس، وتوصل إليه بالفعل الشاعر عمرو حسن وكتب على حسابه قائلًا : لاقيناه يا جماعة يارب بس يوافق يتعاون معايا في الحفلة الجاية” ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل اهتمام الشارع المصري بالشاب المطرب الذي يمتهن النقاشة وموضوعات أخرى ذات صلة .

الجميع يبحث عن النقاش المطرب

لم يكن النقاش المطرب يتوقع هذا الانتشار الكبير، بعد نشر الفيديو الذي يغني فيه أغنية “بكرا يا حبيبي”، لوردة الجزائرية، والأمر الذي لم يمكن يخطر على بال الجميع، أن يبحث عنه نجوم الفن والغناء، ولا سيما الشعراء والملحنين، أولهم الشاعر عمرو حسن، والملحن رامي جمال الذي علق على فيديو النقاش المطرب : «أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل، صوته رائع، ولم أسمعه من زمان ضروري، أنا عايز أغني معاه أغنية دويتو وأعمله أغنية هدية مني»، وكذلك تفاعلت الفنانة لطيفة مع فيديو الشاب، ووضعت له كف يصفق مبدية أعجابها به، كما كتبت أسماء أبو اليزيد : «خطير بجد» .

من هو النقاش المطرب

بعد هذا الصدى الكبير على خلفية نشر فيديو لشاب مصري يعمل بالنقاشة، وهو يغني بصوت رائع، بدأ البحث يزيد في الفترة الأخيرة عن هذا الشخص المبدع، ونوضح بعض المعلومات عنه :