النجم عماد متعب.. حقيقة مرض"الجان" وسفرة الى الخارج لأجراء الفحوصات.

“الجان.. الساحر.. الهداف.. القناص” كل تلك الألقاب، والتى قد وهبتها جماهير النادى الأهلى لنجم وهداف الاهلى ومنتخب مصر السابق النجم عماد متعب، وذلك على مدار تاريخة الكروى، والمحلل الكروى حاليا.

وقد تعرض النجم عماد متعب فى منذو فترة قصيرة لوعكة صحية، وعلى وجة التحديد قبل مباراة القمة الأخيرة بين قطبى الكورة المصرية والأفريقية”الزمالك والأهلى”، والتى لم يحضر لتحليلها بسبب الوعكة الصحية، وقد كتب من خلال حسابه الشخصى على مواقع التواصل الأجتماعى، بأنه لن يستطيع التواجد فى أستديوا التحليلى لمباراة القمة، وذلك بسبب قيامه بعملية جراحية، والتى قد منعته من القدرة على التواجد بين المحللين فى ذلك الوقت.

وعقب اعلان النجم عماد متعب السفر الى أوربا، وذلك لأجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فقد عمت حالة كبيرة من الحزن من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد لاقى من جماهير النادى الأهلى الكثير من الدعم والمساندة نظرا لما يتمتع به اللاعب من شعبية كبيرة وقت أن كان فى صفوف فريق النادى والمنتخب.

وعلى الرغم من ظهور علامات التعب والأرهاق، وذلك خلال ظهوره فى الفترة الأخيرة على شاشات التليفزيون، الا أنه قد رفض رفض تام التحدث عن أى تفاصيل تخص مرضه، ويقول بأن هذه الأمور لا يجوز التحدث عنها أو تداولها بين الناس، وهو الأمر الذى قد ظهر مؤخرا من خلال ظهوره التلفزيونى الأخير، وقد رفض التحدث عن مرضه قائلا: “أنا الحمد لله تمام ما فيش أى حاجة.. ولما الدنيا تفتح فى الخارج هسافر أعمل شوية فحوصات وأطمئن”، ولم يوضح النجم أى تفاصيل عن حالته الصحية.

وقد تقد الكثير والكثير من الجماهير من مختلف الانتماءات على توجيه الرسائل الى النجم، وذلك من خلال وسائل التواصل الأجتماعى، لتؤكد بذلك الأوقات الأخيرة، بأن النجم عماد هو محبوب لدى الجماهير، وذلك بغض النظر عن أى أنتماءات.