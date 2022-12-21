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النجمة وفاء عامر والكثير من نجوم الفن يدعموا مستشفى 57357 ” مش هنسيبها تقفل ” 

مصطفى أبو حجازي

قامت الفنانة المشهورة وفاء عامر بالمشاركة ضمن الحملة الخاصة بإنقاذ مستشفى السرطان “57357 “، وقامت بتشجيع جميع المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام ” بضرورة التبرع. 

النجمة وفاء عامر والكثير من نجوم الفن يدعموا مستشفى 57357 " مش هنسيبها تقفل " 

مستشفى 57357

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وقد علقت وفاء عامر قائلة ” إحنا كتير، دايما بنمد ايدينا لبعض عشان فينا جدعنة ونخوة وشهامة، ومش هنسيب مستشفى 57357 تقفل ” 

وقام عدد كبير من الفنانين بالمشاركة في تلك الحملة ومنهم ” عمرو كمال ” الذي قام أيضًا بدعوة جميع متابعيه بإنقاذ المستشفى والتبرع، حتى لا يتم إغلاقها، حيث تقوم المستشفى بدور هام وكبير في علاج الكثير من الأطفال مرضى السرطان ” 

وقاد الفنان عمرو يوسف حملة لدعم المستشفى، وقد تفاعل معه الكثير من الفنانين وعلى رأسهم ” كارمن سالم ” التي قامت بنشر إحدى التدوينات الخاصة بحسابات التبرع للمستشفى. 

ويستطيع الجميع التبرع من خلال عدة طرق مختلفة ومنها : 

  • حساب المستشفى البنكي ويحمل رقم 57357. 
  • التبرع للمستشفى عن طريق فودافون كاش، أورنج كاش أو البريد المصري. 
  • إرسال رسالة لرقم المستشفى 5735 بقيمة 5 جنيهات، او رسالة لرقم 957357 بقيمة 10 جنيهات. 
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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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