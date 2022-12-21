النجمة وفاء عامر والكثير من نجوم الفن يدعموا مستشفى 57357 ” مش هنسيبها تقفل ”

قامت الفنانة المشهورة وفاء عامر بالمشاركة ضمن الحملة الخاصة بإنقاذ مستشفى السرطان “57357 “، وقامت بتشجيع جميع المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام ” بضرورة التبرع.

وقد علقت وفاء عامر قائلة ” إحنا كتير، دايما بنمد ايدينا لبعض عشان فينا جدعنة ونخوة وشهامة، ومش هنسيب مستشفى 57357 تقفل ”

وقام عدد كبير من الفنانين بالمشاركة في تلك الحملة ومنهم ” عمرو كمال ” الذي قام أيضًا بدعوة جميع متابعيه بإنقاذ المستشفى والتبرع، حتى لا يتم إغلاقها، حيث تقوم المستشفى بدور هام وكبير في علاج الكثير من الأطفال مرضى السرطان ”

وقاد الفنان عمرو يوسف حملة لدعم المستشفى، وقد تفاعل معه الكثير من الفنانين وعلى رأسهم ” كارمن سالم ” التي قامت بنشر إحدى التدوينات الخاصة بحسابات التبرع للمستشفى.

ويستطيع الجميع التبرع من خلال عدة طرق مختلفة ومنها :