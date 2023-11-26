الناقد الفني طارق الشناوي: عمرو دياب يأخذ كلمات أغانيه من التكاتك وهو من أذكى المطربين

ظهر الناقد طارق الشناوي في برنامج حبر سري الذي يُعرض على قناة القاهرة والناس مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث سألته الإعلامية أسما عن سبب تصريحه أن عمرو دياب بياخد كلمات أغانيه من على التكاتك علشان يستمر على القمة، فاجابها: ده شيء عظيم، أكتر فنان ذكي مر علينا، الأول هو عبد الوهاب والثاني عبد الحليم، والثالث عمرو دياب، لأن الذكاء ان أنت لا تبتعد عن الناس، والناس بتحب تسمع المهرجانات.

عمرو دياب وطارق الشناوي مصدر الصورة: حصري لنجوم مصرية

سبب نجاح عمرو دياب

كما قال” التكاتك لو انتي بتركزي فيها هتلاقي في حكمة بتتحط على التوكتوك فيها عبق الزمن، وعمرو دياب لما بيجي ينتقي كلماته مش بينتقي كلمات بعيدة عن الناس، بينتقي كلمات مع رجل الشارع، بس مش بياخد الكلمات زي ما هي، بعيد صياغتها تاني بأسلوب فني وبيدي لها ملامحه، وده السبب اللي اداله عُمر في وقت مات فيه أجيال كتيرة بعده.