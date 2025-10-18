النائب ياسر جلال: علينا أن نفتخر برامز جلال ويصفه بأنه خط الأحمر

قال الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، أن أخيه رامز جلال “خط أحمر” والناس كلها تحبه وله شعبية كبيرة، وتحدث النائب عن أخيه على هامش الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الذي انعقد اليوم في دوره الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وشهدت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ اليوم، ترأس أكبر الأعضاء سنا وهو النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، ويعاونه أصغر عضوين بالمجلس وهما المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح.

ويبدأ مجلس الشيوخ في الانعقاد بتشكيله الجديد، اليوم السبت، كما تنعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتحدث الفنان ياسر جلال هذه المرة عن أخيه الأصغر رامز جلال المشهور ببرامجه الفكاهية والمتخصصة في “المقالب”، وهو في حرم مجلس الشيوخ.

وأضاف جلال أن رامز “إنسان طيب جدًا ومحبوب ونحن كمصريين يجب أن نفتخر بأن لدينا نجم عربي مثل رامز، فالأطفال والكبار يحبونه ويشاهدون أفلامه وبرامجه”.

وتحدث النائب ياسر جلال عن دوره في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سينضم إلى لجنة الثقافة والاعلام لأنها المكان الذي سيمكنه من العطاء من منطلق دوره كفنان.