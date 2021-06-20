النائب طارق رضوان: ستتم مقاضاة من يدعون أنهم شيوخ وعلماء ويصدرون الفتاوى التي تسبب الفتن في المجتمع بالقانون

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك أشخاص كثيرين يسمون أنفسهم شيوخ وعلماء ويدعون أنهم علماء في الدين، مؤكداً أنه تم تقديم اقتراح لتقنين قضية من يتقدم بفتوى حيث أن هذه الفكرة ليست جديدة وتم دراستها جيداً ولكن عنصر الوقت لم يتيح فرصة لكي يكون هناك أي خطوات في هذا الموضوع.

وأضاف النائب طارق رضوان أنه خلال الفترة الأخيرة عانت الدولة كثيراً من الفتاوى، موضحاً أنه تم تقديم اقتراح تقنين قضية من يتقدم للفتوى، مشيراً إلى أنه يتم السعي الآن لإتاحة إطار قانوني من شأنه ضبط إيقاع الفتوى ويجب أن يكون المتقدم للفتوى مؤهل ومتخصص في ذلك.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن بعض الأشخاص الذين يصدرون تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي كما أنهم لم يدخلوا في الشئون الدينية من قبل وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم لم يتركوا مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر، لافتاً إلى أن الأمر يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوى تسبب الفتن.