النائب أحمد مهنى يكشف لعمرو أديب تفاصيل مشروع تشديد عقوبة حيازة السلاح الأبيض بعدما حدث في الاسماعيلية

أشار الإعلامي الشهير عمرو أديب بضرورة تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء في مصر بموجب القانون بسبب التجاوزات الأخيرة التي حدثت في مصر بسبب بعض العوامل من أهمها أن قانون الأسلحة البيضاء لا يزال غير رادع كفاية بالنسبة للمجرمين.

وفي مداخلة تليفونية قال أحمد مهنى عضو مجلس النواب بأن عقوبة حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص يجب أن تكون أكثر صرامة لردع المجرمين من استخدام تلك الأسلحة في أعمال العنف والاعتداءات الجسدية على المواطنين، وأكد أحمد مهنى بأن مجلس النواب المصري يدرس تغليظ قانون حيازة الأسلحة البيضاء بدون تصريح ويشمل مسمى الأسلحة البيضاء سكاكين الجيب “المطاوي” والسواطير والسيوف وكذلك جميع الأسلحة الأخرى المشابهة باختلاف مسمياتها مثل “السنج” وغيرها.

وتنص العقوبة الحالية التي يفرضها القانون المصري على من لديه سلاح أبيض بالسجن لمدة أقصاها 3 أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه بموجب المادة 25 من القانون المصري، وقال عضو مجلس النواب أحمد مهنى بأن العقوبة المقترحة التي ينوي مجلس النواب تطبيقها هي أن تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وأقصاها 3 سنوات بالإضافة لغرامة أقلها 5 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ألف جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب أحمد مهنى بأن القانون يحرص على ألا يتعرض المواطن المصري للترويع أو الترهيب مثل ما حدث قبل أيام في محافظة الإسماعيلية للمواطن الذي تعرض للقتل بطريقة وحشية.