الموت يفجع شمس البارودي: ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء

فجع الموت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وذلك في وفاة زوج شقيقتها، بعد أشهر قليلة من رحيل نجلها (عبد الله حسن يوسف) الذي غرق أثناء ممارسة العوم في البحر في وقت متأخر بإحدى قرى الساحل الشمالي .

الفنانة المعتزلة شمس البارودي بالحجاب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأعلنت شمس البارودي، خبر وفاة زوج شقيقتها، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت فيه: “زوج أختي (ناهد) المستشار (عادل حسن إسماعيل)، ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راضٍ غير غضبان”.

وأضافت: “نحن مؤمنون بأننا جميعًا ممضون على الرحيل، وأن كل شيء في هذه الدنيا فان. ولذلك، علينا أن نصبر ونحتسب الأجر عند الله لفقده”.

واختتمت منشورها طالبة من الله أن عز وجل أن يمنحها الصبر في مواجهة هذا الحزن وأن يرحم زوج شقيقتها ويُدخله فسيح جناته.

الجدير بالذكر أن هذا هو أول ظهور للفنانة المعتزلة شمس البارودي، منذ حادث وفاة نجلها (عبد الله حسن يوسف) غرقًا بإحدى قرى الساحل الشمالي، في أواخر يوليو الماضي.