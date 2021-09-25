الموت يفجع الفنانة شيري عادل بوفاة خالتها: اللهم أغفر لها وأرحمها

فجع الموت الفنانة الشابة شيري عادل، بوفاة خالتها حيث أعلنت الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “انتقلت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة ماجدة عبد المنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها”، داعية الله أن يسكنها فسيح جناته وطالبت محبيها بالدعاء لها بالرحمة.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيري عادل، تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل “أيام وبنعيشها” الذي يشهد عودة النجمة حورية فرغلي، للشاشة الصغيرة بعد غياب عامين بسبب العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرًا في أنفها ورحلة علاجها في الخارج.

وانتهت شيري عادل، من تصوير نصف مشاهدها في المسلسل الذي تتقاسم فيه دور البطولة مع حورية فرغلي، وتجسد فيه دور فتاة شعبية لأول مرة في تاريخها.

“أيام وبنعيشها” ينتمي لنوعية المسلسلات المكونة من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويقوم ببطولته كلًا من: حورية فرغلي، وشيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، ورياض الخولي، وندا موسى، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: محمد أسامة.