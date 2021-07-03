المهندس حسن غندور: بفضل الإنجازات التي يحققها أهالي الأسمرات الآن يتم تصدير سجاد يدوي للولايات المتحدة

زارت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أحد المصانع بمنطقة الأسمرات اليوم السبت حيث تحدثت مع العاملين بالمصنع الذين تم نقلهم بحي الاسمرات، كما تحدثت الإعلامية عزة مصطفى مع رئيس حى الأسمرات وهو المهندس حسن غندور بشأن تطوير المشروعات وإجراؤها في حي المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل للمواطنين.

وقال المهندس حسن غندور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى أن مشروع الأسمرات يعتبر واحداً من أفضل وأعظم المشروعات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد نقل أكثر من 18 ألف أسرة، مؤكداً أن حي الأسمرات يوجد به سكان 7 مناطق عشوائية وهذه المناطق من ضمنها “اسطبل عنتر، عزبة أبو قرن، بطن البقر، عزبة خيرالله، مثلث ماسبيرو”.

وأضاف المهندس حسن غندور أن المحافظ يتواجد على مدار أيام الأسبوع، كما أنه تم توفير فرص عمل لأهالي الأسمرات حيث تم توفير 1400 فرص عمل للأهالي.

وتابع رئيس حي الأسمرات أنه يتم تصدير ملابس داخلية للأطفال، كما يتم تصدير سجاد يدوي لأمريكا وأيضا يتم تصدير السبح لدول الشرق الأوسط.