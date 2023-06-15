المملكة العربية تستعد لاستقبال النجم “محمد منير” في حفل جدة

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال النجم المصري “محمد منير” في جدة يوم الجمعة الموافق 16 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء، في حفلة استثنائية خاصة، تنقل على شاشة «MBC مصر»، وذلك للاحتفاء بالمشوار الفني الممتد، والحافل للنجم الكبير “محمد منير” في حفل تقيمه الهيئة العامة للترفيه.

يقدم الكينج محمد مُنير خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله الفنية في رحلته التي امتدت لما يقرب من نصف قرن من العطاء الفني المتواصل، وسوف يشهد الحفل الكثير من المفاجآت، منها تواجد الفرقة الموسيقية الضخمة التي تضم 87 عازفا من مصر، السعودية، أمريكا، اليابان، باراجواي، أوكرانيا، فرنسا، السودان.

ويشارك في هذا الحفل مجموعة من أشهر العازفين في العالم ومنهم، خوسيه مانويل رويز موتوس، خوان خوسيه سواريز اسكوبار من إسبانيا، وفيكتور ميندوزا من أمريكا، وفتحي عدلي سلامة، طارق رؤوف حسن حسني من مصر.

كما يشارك أيضاً عدد من العازفين على آلات النفخ النحاسية والخشبية من أوركسترا كييف السيمفونية الشهيرة، وأيضا يشارك في الأوركسترا ثلاثة من ألمع العازفين في فرقة الموسيقار العالمي “ياني“، وهم: فيكتور إيسبانولا من بارجواي، سامويل جيفورج من أمريكا، وساياكا كاتوسكي من اليابان، ويتولى قيادة الأوركسترا الموسيقار “هاني فرحات”.

قدم محمد منير أعماله الغنائية المنوعة بداية من نهاية السبعينات التي شهدت انطلاقته الموسيقية، ليتوجه بعدها إلى مسارح الفن العربية، وشهدت مسيرته تحقيق أعماله انتشارًا في مصر والوطن العربي من خلال الطرح الذي يقدمه في الموسيقى، حيث يعد من أوائل المطربين العرب في تقديم موسيقى «الجاز» من خلال ألبوماته الغنائية التي انتشرت بشكل واسع في الساحة الفنية منذ الثمانينيات الميلادية لتكون واحدة من العلامات البارزة في الموسيقى المصرية الحديثة.

وتعد «ليلة مشواري» التي تقام في جدة يوم الجمعة واحدة من الليالي الغنائية الطربية التي يعكف على التحضير لها لتظهر إلى الجمهور بموسيقى راقية وألحان تحمل بصمة منير.