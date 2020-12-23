قرب انتهاء المهلة.. الداخلية تدعو قائدي المركبات للإسراع بتركيب الملصق الإلكتروني

بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية لتركيب مالكي المركبات بكافة أنواعها الملصق الإلكتروني أهابت الوزارة اليوم بالمواطنين للإسراع في تركيب الملصق خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث من المقرر انتهاء المهلة المحددة من الوزارة يوم 31/12/2020، وجاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قالت فيه بأنه سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني يهدف لرفع مستوى السلامة المرورية

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن تنفيذ استراتيجيتها الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور، وتحيقق التيسير على كافة قائدي المركبات على الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا، وفق أسس علمية تهدف إلى “رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق”.

خدمة طلب إصدار ملصق إلكتروني عن طريق النت

وأتاحت وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين خدمة طلب إصدار الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، وهذه الخدمة متاحة لمالكي المركبات السارية ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر ) على موقع وزارة الداخلية . ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية :