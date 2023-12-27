المفوض العام لروتانا بمصر: شيرين عبد الوهاب مطالبة بدفع 75 مليون جنيه للشركة

أعلنت شركة روتانا للمرئيات والصوتيات أمس الأربعاء عن رفع دعوى قضائية جديدة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب تعاقدها مع شركة إنتاج أخرى، على الرغم من عدم انتهاء عقدها مع روتانا بعد.

وأكد محمد حلمي، المفوض العام لشركة روتانا بمصر، في تصريحات صحفية أن الدعوى الجديدة تطالب الفنانة شيرين بدفع مبلغ يصل إلى مليون و570 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 75 مليونًا و360 ألف جنيه مصري بسبب عدم التزامها بتسليم ألبومين مقابل مبلغ 570 ألف دولار تقاضته في عام 2019، بالإضافة إلى استخدام هذا المبلغ لمدة 5 سنوات دون تقديم أي أعمال فنية.

وأوضح حلمي أن الدعوى الجدية مستندة إلى العقد الذي وقعته شيرين مع روتانا والذي يلزمها بتسليم ألبومين خلال 3 سنوات من تاريخ التوقيع.

علاوة على ذلك، تعاقدت مع شركة أخرى قبل نهاية العقد مع روتانا. ورغم أن شيرين عبد الوهاب سددت مبلغ 8 ملايين جنيه مصري كقيمة فسخ العقد مع روتانا، إلا أن الشركة قررت رفع دعوى قضائية جديدة ضدها.