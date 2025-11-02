المعيني: المتحف المصري الكبير تجسيد لعبقرية التاريخ والشعب المصري

كشفت الكاتبة الصحفية فضيلة المعيني رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين عن سعادتها واعتزازها بافتتاح المتحف المصرى الكبير، وقالت “بكل الفخر نهنئ مصر بافتتاح المتحف المصرى الكبير، ذلك الصرح الحضارى الذى يجسد عبقرية التاريخ وعظمة الإنسان المصري.

و شارك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، نيابةً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسى.

وقام ولى العهد بنقل تهانى ملك البحرين إلى أخيه الرئيس السيسى، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، كما أعرب عن تهانيه للرئيس والحكومة والشعب المصري الشقيق بمناسبة افتتاح هذا الصرح التاريخي الشامخ الذي يُقدم للعالم صورة حية عن تاريخ الحضارة المصرية العريقة وإرثها الإنساني الزاخر، وفق بيان سفارة البحرين.

وقال ولى العهد، أن المتحف المصري الكبير يوثق مسيرة الحضارة المصرية، ويُبرز أهمية الثقافة بوصفها ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الأمم، معرباً عن تقديره لما تبذله جمهورية مصر العربية من جهود رائدة في صون التراث الإنساني المشترك وتعزيز دوره في بناء جسور التواصل بين الشعوب والحضارات.

كما أشار ولي العهد إلى المكانة الحضارية والثقافية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً أن مصر عبر التاريخ منارةً للعلم والثقافة والإبداع الإنساني، ومهد للحضارات التي أسهمت في صياغة ملامح التاريخ الإنساني عبر العصور.

ونوه إلى أن ما تزخر به مصر من إرث حضاري متجذر يمتد لآلاف السنين، وما تحتضنه من معالم أثرية وثقافية فريدة، يجسّد إسهامها الفاعل في مسيرة الإنسانية، ويعبّر عن العمق الحضاري الذي ميزها عبر التاريخ، وجعل منها مركزاً للإشعاع الفكري والثقافي في المنطقة والعالم.