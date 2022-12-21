المعمل الكيماوي يكشف مفاجأة.. قرار عاجل يقلب الموازين بقضية مخدرات منة شلبي

شهدت قضية العثور على مواد مخدرة بحوزة الفنانة منة شلبي، تطور جديد اليوم الأربعاء، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية وذلك بعد ثبوت التهمة عليها والتأكد من المخدرات التي تم ضبطها منذ أسابيع في مطار القاهرة الدولي خلال قدومها من الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإفراج عنها بكفالة على ذمة القضية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمة الفنانة منة شلبي للمحاكمة بعد تحريز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في مخالفة للقانون، حيث استندت النيابة إلى شهادة 5 شهود من الموجودين أثناء القبض على الفنانة، وفي ضوء ما توصلت تحريات الشرطة، وما أثبتته تسجيلات كاميرات المراقبة الموجود في المطار محل الضبط وما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي تم العثور عليها لدى الفنانة.

حيازة مخدرات مع منة شلبي

وكانت النيابة العامة قد استكملت كافة التحقيقات مع الفنانة منة شلبي بعد ضبطها في مطار القاهرة الدولي منذ أسابيع، حيث استمعت النيابة لـ 5 شهود من العاملين في المطار والذي أدلوا بشهادتهم بأنه خلال فحص حقائب الفنانة بجهاز الأشعة ظهر وجود كثافات عوضية بداخل الحقائب الخاصة بها، فتم تفتيشها بدقة وتم العثور على مواد مخدرة في حوزتها، فألقت الشرطة القبض عليها وضبط بحوزتها بكميات من المخدرات.

وكشفت النيابة أنها شاهدت كافة التسجيلات التي سجلتها كاميرات المراقبة منذ دخول المتهمة للمنطقة الجمركية وتم العثور بحوزتها على المضبوطات داخل حقائبها، مشيرة إلى أن المعمل الكيماوي أثبت في تقريره أن المضبوطات تحتوي على جوهرين مخدرين هما الحشيش والنقب المدرجين في بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وتيقن مجري التحريات من كافة تفاصيل الواقعة وصحة المضبوطات وحيازة الفنانة منة شلبي المخدرات بقصد التعاطي.