طريقة احتساب حقوق المعاش العسكري لعام 2022

تتم طريقة حساب حقوق التقاعد العسكري بعدة طرق مختلفة منها الحساب اليدوي، ومنها استخدام تسهيلات الحساب الإلكتروني في مكتب التدريب الخاص، من خلال اتخاذ بعض الخطوات لتحديد قيمة آخر راتب، وقد تحقق ذلك في ممارسة الخدمة، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات التي عمل فيها الموظف، والسبب الرئيسي لشرح إنهاء الخدمة، سواء كان هناك سن تقاعد للموظف أو وفاته أو عجزه،سواء كان عجز جزئي أو كلي ثم الضغط على المربع لإعلان التقاعد العسكري، دعنا نوضح لكم من خلال هذه المقالة طريقة حساب حقوق وراتب التقاعد العسكري.

طريقة حساب حقوق التقاعد العسكري المستحقة لعام 2022

سوف تقوم بالخطوات التالية لتتمكن من حساب حقوق التقاعد العسكري المستحق:

قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لحساب التقاعد العسكري.

أدخل الراتب النهائي الذي تلقيته أثناء العمل في الخدمة.

اختر الجنس، اختر بين رجل أو امرأة ثم اختر نوع المهنة.

قم بتحديد سنوات الخدمة العسكرية بالأشهر والسنوات.

ثم من الخيارات المتاحة لك، حدد سبب إنهاء الخدمة.

شرح أسباب الضرورية لإنهاء الخدمة، بما في ذلك الوفاة بسبب المشقة أو لأسباب أخرى.

سن تقاعد الموظف المصاب سواء بإعاقة كلية أو جزئية ناتجة عن العمل.

التقاعد المبكر للموظف أو تقديم خدمة الاستقالة أو إنهاء الخدمة لغرض الانضباط.

ثم اضغط علي أيقونة عرض قيمة المعاش المستحق.

ستظهر أمامك قيمة الراتب الشهري للموظف الذي يعمل في احدي المؤسسات العسكرية.

طريقة حساب المعاش التقاعدي المستحق2022

تتمثل طريقة حساب المعاش التقاعدي المستحق في عدة خطوات هامة وهي كالآتي:

الراتب الأساسي للموظف مضروبا في طول مدة خدمة الموظف بالأشهر السابقة.

ثم نقسم النتيجة على 420 للحصول على الراتب التقاعدي الذي يستحقه العسكريون.

وتجدر الإشارة إلى أن سن التقاعد العسكري للأفراد محدد بـ 35 سنة، أما إذا بلغت مدة الخدمة العسكرية 35 سنة فأكثر فيحق له المعاش.

وتستثنى أيضا فترة الإجازة بدون راتب، وكذلك فترة الحرمان من الرواتب، باستثناء فترة الغياب.

وتحسب مدة الإعارة ومدة الوديعة إذا دفعت عنها اشتراكات التقاعد.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استرداد معاش الخدمة، باستثناء أولئك الذين استمروا في الخدمة بعد نهاية فترة التجديد العادية.

الأهم من ذلك، يتم استبعاد فترة كسور الشهر إذا لم تكتمل 29 يومًا.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

يهتم البعض بطريقة احتساب استحقاق معاش التقاعد العسكري، وكذلك طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة التي تُستلم مرة واحدة فقط، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة هي كما يلي بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بمكافآت نهاية الخدمة.

قم بتحديد نوع العقد وبيان السبب الرئيسي لإنهاء الخدمة.

أدخل قيمة آخر راتب تم استلامه قبل تقديم طلب إنهاء الخدمة.

أدخل عدد السنوات التي خدمتها في الجيش، بالسنوات والأشهر.

انقر فوق رمز علامة المساواة لحساب قيمة المكافأة.

ثم يظهر مقدار المكافأة المستحقة للعسكري بعد انتهاء الخدمة.

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