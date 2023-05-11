بعد أزمة إيقافه عن الغناء.. المطرب مسلم يواجه وعكة صحية مفاجئة

تعرض المطرب مسلم إلى العديد من الأزمات في الآونة الأخيرة، أبرزها خلافاته مع المنتج سلطان الشن، وإيقافه عن الغناء من جانب نقابة الموسيقيين، وذلك بسبب عدم التزامه بالحضور للتحقيق الذي أقرته نقابة المهن الموسيقية.

مسلم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان مسلم إلى وعكة صحية مفاجئة اليوم حيث نشر أدمن الصفحة صورة لها وهو في المستشفى على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كاتبًا “لا إله إلا الله”، مما جعل التعليقات تنهال عليه متسائلين عن نوعية المرض الذي أصابه بشكل مفاجئ.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد نشرت بيانًا قالت فيه :” قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب مصطفى زكريا وشهرته مسلم عن العمل، وذلك لعدم التزامه بالحضور والمثول أمام لجنة التحقيق بإدارة شئون العمل، ولا يجوز له العمل مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من التحقيقات القانونية بمقر النقابة العامة، في الموعد المحدد له سلفًا”.

والجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد حذرت مسلم في وقت سابق بفرض غرامة عليه في حالة صدور أغنية جديدة له في فيلم رهبة القادم في السينمات، وذلك بسبب عدم التزامه بقرارات النقابة التي أوقفته عن العمل.