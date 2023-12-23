المطرب رامي جمال يطرح «أهي مشيت » بالتعاون مع فريد

طرح المطرب رامي جمال بالتعاون مع المطرب فريد، دويتو جديد بعنوان “أهي مشيت”، عبر قناته الرسمية يوتيوب والمنصات الموسيقية.

بوستر أغنية أهي مشيت

أغنية أهي مشيت للمطرب رامي جمال وفريد من كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، وتوزيع زاك وتلحين رامي جمال، إنتاج أحمد جمال، وتحمل الأغنية عدداً من المفاجآت.

كما طرح المطرب رامي جمال مؤخراً أغنية بعنوان “كلمة سلام”، وهي من تأليف الشاعر الغنائي محمد جمعة، من ألحان رامي جمال، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر أحمد حسام.

أغنية حكايتنا منهية للمطرب رامي جمال

وكان آخر أعمال رامي جمال أغنية بعنوان حكايتنا منهية، والتي حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها عبر قناته الرسمية يوتيوب، وتعاون فيها جمال مع الشاعر الغنائي محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع النابلسي.