المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم ☎️ عبر الموقع الرسمي we

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم من الأمور التي يبحث عنها كل مصري لديه خط هاتف منزلي، حيث أتاحت شركة المصرية للإتصالات WE، إمكانية التعرف على قيمة فاتورة التليفون المنزلي بشكل إلكتروني من خلال موقع الشركة الرسمي على الإنترنت، ونظراً للخدمات المميزة التي تقدمها الشركة، فقد وصل عدد المشتركين فيها نحو أكثر من 4.44 مليون مستخدم.

خدمات الشركة المصرية للإتصالات

تعتبر الشركة المصرية للإتصالات شركة مساهمة مصرية، وهي أول مشغل للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ولا تقتصر خدمات الشركة على التليفون الأرضي فقط، بل تقدم عدد كبير من الخدمات الأخرى، ومن أهم هذه الخدمات:

خطوط النت المنزلي.

شرائح الهاتف المحمول.

خدمات الهاتف الثابت.

خدمات الإنترنت.

خدمات الشبكات الداخلية والتأمين المعلوماتي.

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

يُمكن لأي شخص مشترك في المصرية للإتصالات الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي بالرقم فقط، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول على موقع المصرية للإتصالات عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ظهور الصفحة الرئيسية للموقع، ستظهر لك ثلاث خيارات وهي (الإستعلام بالتليفون، الإستعلام برقم الحساب، إستعلام عن الرقم الجديد).

قم بالضغط على خيار (الإستعلام بالتليفون).

بعد ذلك قم بتعبئة البيانات التالية (كود المنطقة، رقم التليفون).

في النهاية، إضغط على خيار (اظهر الفواتير).

ستلاحظ ظهور صفحة تالية تحتوي على قيمة فاتورة التليفون المنزلي الخاص بك.

معرفة فاتورة التليفون من خلال خدمة العملاء

يُمكن الإتصال بالرقم 111 من أي تليفون منزلي، ثم إتباع التعليمات المُقدمة من خلال الخدمة الصوتية، وعند إنتهاء الخطوات ستظهر لك قيمة فاتورة التليفون المراد الإستعلام عنها.

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طرق سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي

يبدأ موعد سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي في يوم 15 يوليو، وتستمر فترة السداد حتى يوم 15 أغسطس من شهر يوليو الحالي، ونقدم لكم الآن طرق دفع قيمة فاتورة التليفون المنزلي، وهي:

ماكينات ATM.

خدمات فوري.

بطاقات الإئتمان.

السنترال التابع لك.

شركة تي إي داتا.

خدمة العملاء

يُمكن لأي مشترك في الشركة المصرية للإتصالات التحدث إلى خدمة العملاء في حالة الرغبة في تقديم الشكاوي والإستفسارات المُتعلقة بالتليفون المنزلي، وذلك من خلال الطرق الآتية:

الإتصال بمركز الدعم الفني على الرقم التالي 111.

أو الإتصال على الرقم 01555000111 أو 19777.

أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]

نتمنى أن نكون قد أفدناكم، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات، وسوف نجيب عليكم بإذن الله