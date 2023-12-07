المصرية للاتصالات: عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت في بعض المناطق

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات “We” يوم الثلاثاء حدوث عطل تقني أدى إلى عطل بشبكة الإنترنت ونتج عن هذا العطل التقني بعض الخلل بخدمات الإنترنت أو الانقطاع أو الضعف بدرجات مختلفة لبعض المناطق والمحافظات بجمهورية مصر العربية، وأكدت شركة “We” أنه جارٍ استعادة كفاءة خدمات الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

سبب عطل شبكة الإنترنت

المصرية للاتصالات، عطل تقني يؤثر علي خدمات الإنترنت ببعض المناطق..وجاري استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن أعلنت الشركة المصرية للأتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية، و قد قام فريق العمل بإصلاح العطل و… pic.twitter.com/xUGv7WFlCe — المصرية للاتصالات (@telecomegypt) December 5, 2023



صرحت الشركة المصرية للاتصالات “We” أن سبب الخلل والتأثر في خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية يرجع إلى عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وعلى الفور قام فريق العمل بالشركة المصرية بإصلاح العطل وجاري الأن استعادة خدمة الإنترنت واستعادة كفاءتها بشكل تدريجي على مستوى الجمهورية، على أن يتم استعادة كفاءة الإنترنت الكاملة واستقراره خلال الساعات القادمة.