المصرية للاتصالات: تعويض جميع العملاء عن تعطل الإنترنت بسبب عطل فني

بسبب تعطل خدمة الإنترنت في مصر اليوم صرح المهندس “محمد أبو طالب” نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أنه سيتم تعويض جميع العملاء عن تعطل الإنترنت نتيجة حدوث عطل تقني أصاب الشبكة الرئيسية مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من إزالة اثار العطل التقني وعودة الانترنت للعمل بكامل كفاءته واستقراره في لدى جميع عملاء المصرية للاتصالات.

لقطة شاشة من متصفح جوجل كروم

وأضاف “أبوطالب” خلال مكالمة هاتفية على شاشة “صدى البلد” الفضائية مع الإعلامي “أحمد موسى” أنه تم التعامل مع المشكلة عن طريق تحويل الشبكة على مسار بديل لتعود خدمة الإنترنت للعملاء تدريجياً، وجاري العمل على حل المشكلة بصفة نهائية وعودة خدمة الإنترنت بشكل كامل في جميع المناطق والمحافظات، وأيضاً بحث المشكلة لتفادي حدوثها مستقبلاً، وسوف تعود الخدمة بكامل كفاءتها خلال الساعات القليلة القادمة.