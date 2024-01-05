المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تعاقدات الخط الأرضي المنزلي بعد زيادة أسعار الانترنت

رفعت الشركة المصرية للاتصالات مصروفات تعاقدات الخط الأرضي المنزلي، وارتفع إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيه بدلاً من 115.03 جنيه.

ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب الهاتف الأرضي البالغ قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيه بنسبة زيادة تخطت 106%.

ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي التي أعلنت عنها المصرية للاتصالات في وقت سابق, وتثير هذه الزيادة تساؤلات حول أسبابها، ومدى تأثيرها على استهلاك خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت في مصر.

تشير هذه الزيادة إلى استمرار ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، مما قد يؤثر على قدرة المواطنين على تحمل تكاليفها, ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم.

جدول مصاريف تعاقد الخط الأرضي المنزلي الجديدة: