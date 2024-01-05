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المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تعاقدات الخط الأرضي المنزلي بعد زيادة أسعار الانترنت

سعيد السعيد

رفعت الشركة المصرية للاتصالات مصروفات تعاقدات الخط الأرضي المنزلي، وارتفع إجمالي مصاريف طلب وتركيب الخط الأرضي بالضريبة والدمغة إلى 203.40 جنيه بدلاً من 115.03 جنيه.

ولم ترفع المصرية للاتصالات مصاريف تقديم طلب لتركيب الهاتف الأرضي البالغ قيمتها 17.5 جنيه، بينما رفعت مصاريف التركيب من 72.5 جنيه إلى 150 جنيه بنسبة زيادة تخطت 106%.

ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي التي أعلنت عنها المصرية للاتصالات في وقت سابق, وتثير هذه الزيادة تساؤلات حول أسبابها، ومدى تأثيرها على استهلاك خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت في مصر.

تشير هذه الزيادة إلى استمرار ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، مما قد يؤثر على قدرة المواطنين على تحمل تكاليفها, ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم.

جدول مصاريف تعاقد الخط الأرضي المنزلي الجديدة:

الخدمة التكلفة القديمة التكلفة الجديدة
تقديم طلب تركيب 17.5 جنيه 17.5 جنيه
تركيب الخط الأرضي 72.5 جنيه 150 جنيه
إجمالي المصاريف 115.03 جنيه 203.40 جنيه
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عن الكاتب:
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سعيد السعيد

كاتب ومدون في نجوم مصرية بالإضافة إلي الموقع الخاص "عالم التطبيقات" وعدة مواقع أخبارية أخرى, حاصل علي ماجستير حقوق بالإضافة إلي عدة دورات في مجال السيو وكذلك التجارة الإلكترونية والربح من الإنترنت.

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