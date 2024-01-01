المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير 2024

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات “وي” عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير 2024، وذلك حسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت، وتصفح المواقع التعليمية والخدمية الحكومية مجاناً على الباقات جميعها.

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2024

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2024

منذ عدة أيام أقرت شركات الاتصالات في مصر، ومنها المصرية للاتصالات “We”، وفودافون مصر، وأورانج، واتصالات الإماراتية، عن زيادة أسعار الباقات والإنترنت المحمول، واليوم أُعْلِن من خلال موقع شركة الاتصالات في مصر عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الباقات على الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير 2024.

زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي

تم زيادة أسعار باقات الإنترنت الثابت، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة على النحو الآتي: