المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير 2024
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات “وي” عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير 2024، وذلك حسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت، وتصفح المواقع التعليمية والخدمية الحكومية مجاناً على الباقات جميعها.
ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2024
منذ عدة أيام أقرت شركات الاتصالات في مصر، ومنها المصرية للاتصالات “We”، وفودافون مصر، وأورانج، واتصالات الإماراتية، عن زيادة أسعار الباقات والإنترنت المحمول، واليوم أُعْلِن من خلال موقع شركة الاتصالات في مصر عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الباقات على الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير 2024.
زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي
تم زيادة أسعار باقات الإنترنت الثابت، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة على النحو الآتي:
- باقة 140 جيجا أصبحت بـ 160 جنيها عوضا عن 120 جنيهاً.
- باقة 200 جيجابايت من 170 إلى 225 جنيها.
- وباقة 250 جيجابايت أصبحت 280 جنيها عوضا عن 210 جنيهات.
- وسعر باقة 400 جيجابايت 440 جنيها عوضا عن 340 جنيها.
- ارتفع سعر باقة الإنترنت الأرضي 600 جيجا من 500 جنيه إلى 650 جنيها.
- وزيادة باقة 1 تيرابايت 1050 جنيها عوضا عن 800 جنيه.