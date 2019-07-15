المصرية للإتصالات تُصدِر فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

أصدرت شركة المصرية للإتصالات اليوم الإثنين 15 يوليو فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 والتي يمكن الإستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للشركة billing.te.eg، حيث تفتح الشركة باب التقدم للإستعلام وسداد الفاتورة وذلك خلال الفترة المحددة بدءاً من اليوم وحتي 15 اغسطس المقبل.

ونستعرض معكم كيفية الإستعلام عن فاتورة الهاتف المنزلي عبر الموقع الرسمي للشركة وكيفية سداد الفاتورة عبر نظام الدفع الإلكتروني الذي تتيحه الشركة في إطار التسهيل وتخفيف معاناة سداد الفاتورة عبر فروع الشركة.

فاتورة التليفون الأرضي 2019

وتٌصدر شركة المصرية للإتصالات الفاتورة بنظام الربع سنوي حيث تصدر الفاتورة كل ثلاثة أشهر في الشهور الأربعة ( يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر )، بحيث تشمل فاتورة شهر يوليو إستخدام الخدمة خلال الشهور ( أبريل – مايو – يونيو )، وتقوم الشركة بالإعلان عن الفاتورة في منتصف الشهر الصادرة خلاله، وفيما يلي نوضح لكم رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو وطرق سداد الفاتورة بالطرق المتاحة عبر أنظمة الشركة.

مواضيع مرتبطة.

أسعار باقات الانترنت تي اي داتا TE Data الجديدة 2019 والباقات الاضافية المقدمة من الشركة

شرح كيفية التحدث إلي خدمة عملاء تي إي داتا TE Data لحل مشاكل الانترنت والإستعلام عن العروض الجديدة

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو 2019

وتتيح شركة WE خدمة مجانية لجميع مستخدميها عبر الموقع الرسمي للشركة للإستعلام عن قيمة الفاتورة قبل التوجه لأحد فروعها أو نظام الدفع الإلكتروني لسداد الفاتورة، ويمكن إستخدام الخدمة والإستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة التابع لها، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

1- يتم الدخول إلى موقع المصرية للإتصالات.

2- قم بإدخال كود المحافظة في المكان المخصص له بالمربع الأول.

3- قم بإدخال رقم التليفون الأرضي في المربع الخاص به والمكون من سبعة ارقام.

4- قم بالضغط على إظهار اظهر الفواتير لعرض الفاتورة الخاصة بك.

ستظهر لك قيمة الفاتورة للشهر الحالي بالإضافة إلى أخر ثلاث فواتير تم دفعها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهو يوليو 2019

وتتيح الشركة نظام الدفع الإلكتروني في محاولة جادة من الشركة للتخفيف على العملاء معاناة دفع الفاتورة من خلال فروعها، وتتمثل طرق الدفع في خدمة فوري، ومكنة مصاري، مكينة أمان بالإضافة إلى نظام التحويل البنكي، هذا بالإضافة إلى الدفع من خلال السنترال التابع له الخدمة

ومن الجدير بالذكر أن الشركة ترسل لمستخدمها رسائل تذكيرية علي هواتفهم المحمولة بموعد إستحاق سداد الفاتورة، تليها رسالة أخرى بتحويل خدمة التليفون الأرضي إلى إستقبال فقط حتي سداد الفاتورة المستحقة، وتمنح الشركة مهلة غير ثابتة تتعدي الثلاثة شهور من فتح باب السداد مع غرامات مالية على التأخير، وفي الأخير ترسل الشركة رسالة أخري كفرصة أخيرة للدفع تجنباً لقطع الخدمة، أما في حالة إستمرار الـتأخير في دفع فاتورة الهاتف الأرضي يتم قطع الخدمة مؤقتاً حتي السداد.