المشهد المحذوف رقابياً من مسلسل جعفر العمدة ومشهد آخر يثير سخرية المشاهدين

يستمر مسلسل “جعفر العمدة” للفنان محمد رمضان بالفوز بصدارة قائمة أهم وأكثر المسلسلات الدرامية التي حققت مشاهدات في هذا الموسم الرمضاني 2023، حيث نال المسلسل إعجاب وإهتمام أغلب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، بجميع أحداثه، وخاصة في ما يتعلق بإبن جعفر العمدة الفنان “محمد رمضان” بعد أن فقده و ظل يبحث عنه طويلا.

من جانب آخر وخاصة بعد الساعات الماضية وبالتحديد بعد أن تم عرض الحلقة الخامسة عشرة من أحداث المسلسل، تصدر أحداث الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن ظهرت الفنانة لبنى ونيس، التي تقوم بدور شخصية فاطمة، وهي المرأة التي تعرف السر و حقيقة إبن جعفر رئيس البلدية، والتي قامت بتربيته بعد أن تم خطفه وهو صغير، ويظل رمضان في محاولة أن يعرف منها طوال كل الحلقات السابقة من هو إبنه، ولكنها تقوم بمراوغته لكي لا يعرف الحقيقة.

ثم بعد ذلك حدث للبنى مشكلة صحية من خلال الأحداث وتم نقل لبنى إلى المستشفى، وقد ذهب إليها رمضان يصتحب معه أحمد داش “سيف”، ليقوم بسؤالها عن إبنه، ولكن حدث ما لم يتوقعه بأنها ماتت قبل أن تقول له الحقيقة بأن سيف هو إبنه الذي ظل يبحث عنه سنوات طويلة.

من ناحية أخرى فقد سخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من عرض هذا المشهد، لأنهم قالوا مؤكدين أنه مقتبس من فيلم “العفاريت” الذي تم إنتاجه سنة 1990، وكان من بطولة الفنانة الراحلة مديحة كامل والمطرب عمرو دياب، وقد توفيت المرأة التي خطفت إبنتها من المستشفى قبل أن تقوم بالكشف عن إبنتها الحقيقية.

ومن جانب آخر فقد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مشهد آخر من المسلسل ظهر من خلاله الفنان “محمد رمضان”، وهو يقوم بمعاقبة خطيب الفنانة “زينة” السابق.

وقد تبين أن هذا المشهد تمت إزالته من المسلسل وكان ذلك بقرار من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والسبب أن المشهد يروج للعنف وأعمال التنمر.