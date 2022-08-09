المشروع الأمريكي بحلوان.. الإسكان تتطرح شقق جديدة كاملة التشطيب “السعر والمواصفات”

صرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة الخاص بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأنه تم فتح باب الحجز لعدد من الشقق السكنية، وأوضح الجهاز بأن الشقق تكون كاملة التشطيب، وتوجد في المجاورة الأولي بالمجتمع السكني الجديد في مدينة حلوان بالقاهرة “المشروع الأمريكي”، وأوضحت وزارة الإسكان كافة التفاصيل المتعلقة بالشقق المطروحة، من المساحة والتي تصل إلى 120 متر ومواصفات الشقق، كما أعلنت الوزارة عن سعر الشقق المطروحة وتفاصيل حجزها.

الإسكان تطلق شقق جديدة كاملة التشطيب

أطلقت وزارة الإسكان عدد من الشقق السكنية الجديدة، كاملة التشطيب والتي بلغت مساحاتها من 94 متر وحتي 120 متر، وأوضحت الوزارة بأنه تم فتح باب الحجز لتلك الشقق، والتي تتواجد في المجاورة الأولي بالمجتمع السكني الجديد في مدينة حلوان بالقاهرة.

وكشفت الوزارة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم لحجز أحد تلك الشقق، والتي توجد في البلوك رقم 31 بالمجاورة الأولي، وجاءت التفاصيل كالآتي:

قم بشراء كراسة الشروط، عبر مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، ويلزم سداد رسوم كراسة الشروط والتي تبلغ 300 جنيه. يتم حجز الشقق طبقًا لأسبقية التسجيل، ودفع الرسوم المقررة من سعر الشقة. تقوم الوزارة بإغلاق باب التخصيص بعد الانتهاء من حجز كافة الشقق المعروضة. تعرض الوزارة أنظمة السداد الفوري، كما يمكن تقسيط سعر الشقة.

سعر الوحدات السكنية الجديدة

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل سعر المتر في الشقق المعروضة، وأوضحت الوزارة توافر شقق بمساحات 115 متر، و107 متر و120 متر، وذلك بقيمة 4460 جنيه للمتر الواحد، لتبلغ قيمة الشقق المعروضة الأسعار الآتية:

سعر الشقة 95 متر 434 ألف جنيه.

سعر الشقة 115 متر 515 ألف جنيه.

سعر الشقة 107 متر 491 ألف جنيه.

سعر الشقة 120 متر 536 ألف جنيه.

نظام سداد الوحدات المعروضة

كشف الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة الخاص بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن نظام الشقق السكنية الجديدة المعروضة، وأوضحت الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بحجز الوحدات السكنية وسعر الشقق المتاحة، ويتم سداد سعر الشقق طبقًا للآتي: