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المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن.. قبل السفر إلى الحج

شيرين إحسان

     عزيزي الحاج قبل السقر إلى الحج عليك تجهيز عدد من المستندات الضرورية قبل البدء في الرحلة المقدسة , كما أعلنت وزارة الداخلية على أهم هذه المستندات و هي :

المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن.. قبل السفر إلى الحج 2 3/6/2022 - 11:40 م
  • جواز سفر دولي مميكن لكل فائز و للمرافق (إن وجد), على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدء من تاريخ 11-5-2022 م , يتم تسليم الجواز بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة و مسدد للتكاليف مرفقا به أصل للاطلاع.
  • صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية(جرعتين على الأقل) للقاحات كورونا المعتمدة دوليا من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.
  • البطاقة الخاصة بتلقي التطعيم( لقاح الأنفلونزا الموسمية, اللقاح الرباعي 135 ACYW “الحمى المخية الشوكية”, او أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الاحتفاظ بها.

المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن.. قبل السفر إلى الحج 1 3/6/2022 - 11:40 م

وزارة الحج والعمرة تحدد موعد ورابط تسجيل الحجاج من داخل السعودية 2022

رابط التسجيل للحج من داخل المملكة haj.gov.sa وأسعار باقات الحجاج

  • تقريرا طبيا معتمدا من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عها, تفيد بتمتع الفائز بحالة صحية [يدة, و معافى من الأمراض التي أقرتها الوزارة , وقادر على أداء فريضة الحج..
  • صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بالقرعة.
  • بيان الموقف التجنيدي للفائز أو للمرافق ممن هم في سن التجنيد (إن وجد), مع تقديم مستند التجنيد عند السفر.
  • ثلاثة صور شخصية حديثة و واضحة بخلفية بيضاء مقاس (4 × 6), على أن تكون طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80 % من الصورة، ومراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلفي للجواز. توضع الصور في ظرف صغير يدون عليه و على كل صورة إسم الحاج, ويثبت المظروف بالغلاف الخلفي للجواز,
  • تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم, وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات و الهجرة و الجنسية.

 

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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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