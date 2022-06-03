المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن.. قبل السفر إلى الحج

عزيزي الحاج قبل السقر إلى الحج عليك تجهيز عدد من المستندات الضرورية قبل البدء في الرحلة المقدسة , كما أعلنت وزارة الداخلية على أهم هذه المستندات و هي :

جواز سفر دولي مميكن لكل فائز و للمرافق (إن وجد), على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدء من تاريخ 11-5-2022 م , يتم تسليم الجواز بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة و مسدد للتكاليف مرفقا به أصل للاطلاع.

صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية(جرعتين على الأقل) للقاحات كورونا المعتمدة دوليا من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.

البطاقة الخاصة بتلقي التطعيم( لقاح الأنفلونزا الموسمية, اللقاح الرباعي 135 ACYW “الحمى المخية الشوكية”, او أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الاحتفاظ بها.