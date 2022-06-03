المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن.. قبل السفر إلى الحج
عزيزي الحاج قبل السقر إلى الحج عليك تجهيز عدد من المستندات الضرورية قبل البدء في الرحلة المقدسة , كما أعلنت وزارة الداخلية على أهم هذه المستندات و هي :
- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز و للمرافق (إن وجد), على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدء من تاريخ 11-5-2022 م , يتم تسليم الجواز بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة و مسدد للتكاليف مرفقا به أصل للاطلاع.
- صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية(جرعتين على الأقل) للقاحات كورونا المعتمدة دوليا من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.
- البطاقة الخاصة بتلقي التطعيم( لقاح الأنفلونزا الموسمية, اللقاح الرباعي 135 ACYW “الحمى المخية الشوكية”, او أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الاحتفاظ بها.
- تقريرا طبيا معتمدا من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عها, تفيد بتمتع الفائز بحالة صحية [يدة, و معافى من الأمراض التي أقرتها الوزارة , وقادر على أداء فريضة الحج..
- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بالقرعة.
- بيان الموقف التجنيدي للفائز أو للمرافق ممن هم في سن التجنيد (إن وجد), مع تقديم مستند التجنيد عند السفر.
- ثلاثة صور شخصية حديثة و واضحة بخلفية بيضاء مقاس (4 × 6), على أن تكون طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80 % من الصورة، ومراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلفي للجواز. توضع الصور في ظرف صغير يدون عليه و على كل صورة إسم الحاج, ويثبت المظروف بالغلاف الخلفي للجواز,
- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم, وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات و الهجرة و الجنسية.