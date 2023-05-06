المستشفيات المصرية تستقبل الحجاج للحصول على تطعيمات الحج والعمرة

لقد أوصت وزارة الصحة والسكان المسافرين للحج الفترة القادمة بضرورة أخذ تطعيمات الالتهاب السحائي وتطعيمات فيروس كورونا قبل السفر للأراضي السُّعُودية، وقد أشار مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية الدكتور عمرو قنديل أن الوزارة تقدم هذه التطعيمات الموصى بها والمطلوب إجرائها قبل السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة عن طريق 160 مكتب في جميع محافظات مصر.

الاستعلام عن مكاتب تطعيمات الحج والعمرة

يمكنكم الاستفسار والاستعلام عن كافة المكاتب التي توفر تطعيمات الحج والعمرة التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال الاتصال على الرقم الساخن 105، وصرح الدكتور عمرو قنديل بضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية بعد الوصول إلى الأراضي المقدسة؛ لتلاشي الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية وذلك من خلال اتباع التعليمات المقدمة من وزارة الصحة وضرورة الرجوع إلى البعثة الطبية المصرية في جميع الاستشارات الوقائية والطبية.

وصرحت وزارة الصحة والسكان أيضًا بأن تلك البعثة موجودة لتقديم كافة المساعدات الطبية والخدمات العلاجية لجميع الحجاج بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة بالتزامن مع وصول أول فوج مصري إلى الأراضي السُّعُودية.

مستشفيات الجمهورية تستقبل المسافرين لأداء الكشف الطبي

لقد صرح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه يتم الاَن استقبال المسافرين لأداء مناسك الحج في أكثر من 237 مستشفى بكافة المحافظات للقيام بالكشف الطبي عليهم، ويبدأ الكشف بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بعدها يتم إرسال نتائج وبيانات الكشف الطبي إلكترونيًا عن طريق ربط شبكي بين بوابة الحج الموحدة ومنظومة الصحة، كما أنه أشار بضرورة إتمام تلك الفحوصات والتطعيمات قبل السفر للاطمئنان على صحة الحجاج خوفًا من الأوبئة والأمراض المعدية.