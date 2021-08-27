المركز الثقافي الألماني يسحب الدكتوراه من محمد رمضان لهذه الأسباب

وجه المركز الثقافي الألماني الدولي رسالة اعتذار للشعب المصري وقرر سحب الدكتوراه الفخرية من الممثل والمغني المصري محمد رمضان، وعبر المركز عن أسفه للشعب المصري حكومة وشعبا لتكريمه محمد رمضان.

سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

وعرض المركز أسباب سحبه للدكتوراه الفخرية التي كان قد منحها لرمضان منذ أيام، حيث قال “أننا لم نكن نعلم أبدا، أبدا، أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صه$يوني الذي ندينه، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان”

وفي نهاية بيانه استنكر المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان أفعال الفنان محمد رمضان، وأكد على قرار مجلس إدارة المركز بسحب شهادات التكريم منه، ثم وجه الشكر لكل من لفت نظرهم لهذه الأفعال.

كان رمضان قد نشر منذ أيام على صفحته الشخصية خبر حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من المركز الثقافي الألماني، وكذلك حصوله على لقب سفير الشباب العربي، ووجه الشكر لوزارة الثقافة اللبنانية.