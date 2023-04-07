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المذيعة لهالة صدقي عن دورها في جعفر العمدة “أبدعتي”.. والملكة صفصف ترد ضاحكة “الحمد لله دا أقل حاجة عندي” | فيديو 

عبد الرحمن رضا

نتابع من خلال شاشة التليفزيون في السباق الرمضاني الحالي للعام ٢٠٢٣، الكثير من المسلسلات، ومن ضمن المسلسلات التي يتحدث عنها الشارع مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان والنجم محمد رمضان.

ومن ضمن الشخصيات المؤثرة في العمل ومع الجمهور هي شخصية الملكة صفصف والدة جعفر العمدة، والتي تقوم بها الفنانة والنجمة القديرة هالة صدقي.

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وتحدثت الفنانة هالة صدقي في البرنامج الإذاعي على نجوم إف أم، “نجوم رمضان أقربلك”، مع الإعلامية إنجي علي، عند ورها في مسلسل جعفر العمدة.

وقالت لها المذيعة إنها أبدعت في أداء الدور كأم، لترد الملكة صفصف عليها ضاحكة “الحمد لله دا أقل حاجة عندي”.

" محمد سامي قالي مش شايف غيرك للدور ده".. #هالة_صدقي تكشف عن كواليس مسلسل #جعفر_العمدة

" محمد سامي قالي مش شايف غيرك للدور ده".. #هالة_صدقي تكشف عن كواليس مسلسل #جعفر_العمدة من برنامج #نجوم_رمضان_أقربلك مع انجي علي#رمضان_النجوم

Posted by NogoumFM 100.6 on Tuesday, 28 March 2023

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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