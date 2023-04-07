المذيعة لهالة صدقي عن دورها في جعفر العمدة “أبدعتي”.. والملكة صفصف ترد ضاحكة “الحمد لله دا أقل حاجة عندي” | فيديو

نتابع من خلال شاشة التليفزيون في السباق الرمضاني الحالي للعام ٢٠٢٣، الكثير من المسلسلات، ومن ضمن المسلسلات التي يتحدث عنها الشارع مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان والنجم محمد رمضان.

ومن ضمن الشخصيات المؤثرة في العمل ومع الجمهور هي شخصية الملكة صفصف والدة جعفر العمدة، والتي تقوم بها الفنانة والنجمة القديرة هالة صدقي.

وتحدثت الفنانة هالة صدقي في البرنامج الإذاعي على نجوم إف أم، “نجوم رمضان أقربلك”، مع الإعلامية إنجي علي، عند ورها في مسلسل جعفر العمدة.

وقالت لها المذيعة إنها أبدعت في أداء الدور كأم، لترد الملكة صفصف عليها ضاحكة “الحمد لله دا أقل حاجة عندي”.