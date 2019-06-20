تحديث.. المدارس المصرية اليابانية وموعد إجراء المقابلات الشخصية للصف الاول والثانى الابتدائى كيفية التقدم والاوراق المطلوبة والمعايير الجديدة ووزير التربية والتعليم يعلن عن موعد موعد إغلاق باب التقديم

وسط الصرح الجديد من التجربة اليابانية فى مجال التعليم والذي تم إنشاء عدد من المدارس المصرية اليابانية فى مصر وتقدر باثني عشر مدرسة من خلال المرحلة الاولى لمحاولة تعميم الفكر الياباني في أسلوب التعليم للنهوض بالنواحي التعليمية للشعب المصري، حيث أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي عند بدء تعميم الفكرة على مستوى الجمهورية ، ولكن الان يتم إنشاء بعض المدارس لمحاولة التنفيذ، وانتشرت خلال الفترة الماضية ، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية من خلال الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الانترنت وجاء قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن نظام التعليم داخل هذه المدارس والمراحل التعليمية التي يتم التقدم لها وأيضا كافة الأوراق المطلوبة ونظام الدراسة وأيضا موعد بدء الدراسة، وعن أماكن تلك المدارس وكيفية التقديم لها وكافة الشروط ، ومنذ الإعلان عن التقدم الى تلك المدارس يبحث الكثيرون من الراغبين فى خوض تلك التجربة الفريدة والجديدة فى مصر بنظام تعليم جديد لاسيما أن تجربة التعليم اليابانى، تعد الأولى من نوعها فى مصر فى ظل البحث الدائم على الارتقاء بالعملية التعليمية .

المدارس المصرية اليابانية

وخلال متابعة عدد من أولياء الأمور المتابعين مواعيد التقديم وإجراء المقابلات الشخصية للطلبة والطالبات المتقدمين للصف الاول والثاني الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الحالي، وخلال التصريحات التي جاءت عن وزارة التربية والتعليم عن الموعد النهائي لبدء التقدم وعمل المقابلة الشخصية حيث أعلن أنه ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري للصفين الاول والثاني الابتدائي، وفى نفس السياق فقد بدء خلال الأيام القليلة الماضية حول مراحلة رياض الاطفال “KG1، وKG2”

كما اعلنت عن موعد المتخلفين من اجراء المقابلات الشخصية والتى حددت لها موعد 23 من يونيو الجراء لاجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين تخلفوا فى الحضور عن الموعد المقرر لهم

موعد إغلاق باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

وخلال الساعات الماضية حيث حصرت وزارة التربية والتعليم عن الاعلان عن العام الدراسي القادم 2019/2020، حيث حددت أيضا موعد التقدم للطلاب الجدد ابتداء من 1 مايو 2019 وذلك لمدة 15 يوم على ان يتم تقديم الالكترونية

وفي نفس السياق فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بان دخول عدد من المدارس الى منظومة المدارس المصرية اليابانية أبتداء من العام الدارسي القادم وذلك لتكون عدد المدارس داخل الخدمة 40 منها عدد 35 مدرسة تعمل منذ العام الماضي

نتيجة المدارس اليابانية

ويبحث الكثير من أولياء الأمور الذين تقدموا لأبنائهم فى المدارس المصرية اليابانية والذى تم إغلاق التسجيل الالكترونى لقبول التلاميذ بالمدارس المصرية اليابانية بعد انتهاء الفترة المحددة للتسجيل ، على أن تقوم تلك المدارس بعمل فرز كافة أسماء المتقدمين وفقا لتصريحات مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والذى يتم إعلان نتيجة القبول بالمدارس خلال الساعات القادمة.

تحديث اليوم

التعليم تعلن عن أسماء معلمي المدارس اليابانية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت قبول 13 ألف و240 طفلا فى 34 مدرسة يابانية.

ويتابع عدد كبير من أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لاولادهم فى المدارس المصرية اليابانية والتي تم الإعلان عنها من قبل من جانب الحكومة المصرية بالتنسيق والتعاون مع الجانب السفارة اليابانية لتطبيق التجربة اليابانية فى المدارس المصرية، وبعد أن تم تحديد وتأجيل بدء الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من جانب وزير التربية والتعليم لعدة أسباب، فقد جاءت تصريحات الدكتور طارق شوقى إن الوزارة سوف تعقد لقاء لاختيار 1500 معلم فى المدارس المصرية اليابانية خلال بدايات الشهر المقيل كدفعة أولى على أن يتم تدريبهم على ان تكون الدراسة باللغة العربية

وجاءت التصريحات بأنه تيم فرز كافة المستندات وأنه يتم فرز الطلاب حسب قواعد القبول وهى :

الايقل سن الطفل فى الاول من اكتوبر عن أربع سنوات بالمستوي الاول أيضا الاطفال كى جي 1

يتم قوبل التلاميذ فى المستوى الاول بمرحلة رياض الاطفال كى جى1 حسب ترتيب المتقديين للمدرسة من الاكبر سنا فالاقل وبشرط الا يقل سن الطالب عن أربع سنوات ولا سزيد عن خمس سنوات

يتم قبول التلاميذ فى المستوى الثانى بمرحلة رياض الاطفال حسب المتقدمين للمدرسة من الاكبر مسنا فالقل وبشرط الا يقل سنة عن خمس سنوات والا يصل لست سنوات والافضلية لمن اجتاز المستوى الاول لرياض الاطفال

يتم قبول التلاميذ فى الصف الاول الابتدائى وفقا لترتيب المتقديمن للمدرسة من الاكبر نسا فالاقل وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات والافضلية لمن اجتاز مرحلة رياض الاطفال

لا يجزو الاسنثاء من شرط السن الموضح بالنوند السابقة فى ضوء مرحلة التنسيق

الالتزام بالمربع السكنى لولى أمر الطفل

تقوم المدرية التعلميية بعد اعتماد نتيج القبول بتسجيلالنتيجة لديها والاحتفاظ بجميع الكشوف المعتمد لمراحل التنسيق بالادارت

يتم اعلان نتيجة التنسق الاول للقبول برياض الأطفال فى موعد اقصاه 7/15 من كل عام على ان يتم الانتهاء من الاعلان نتيجة باقى التناسيق فى موعد اقصاه اول ستبمبر

خطوات الحصول على نتيجة المدارس اليابانية بالرقم الكودي

بعد الانتهاء من اختيار الأسماء المستوفية لكافة الشروط يقوم الموقع والقائمين عليه بارسال الاسماء الى الوزارة ليتم إعلانها على الموقع الرسمى للوزارة، من خلال أعلان عن أسماء الطلاب المقبولين فقط الى أن ولى الامر الذى يتم قبول نجله يستعلم عن نتيجة نجله من خلال الرقم الكودى والذى يظهر له رسالتين لولى الامر الاولى انه تم قبول الطالب بالشكل اساسى والثانية بشكل إضافي،

وتقوم المديريات المعلن خلالها المدارس بتخصيص يوم لقبول أوراق الطلاب الذين تم قبولهم بشكل أساس ويوم اخر لقبول أ{وقا من تم قبولهم بشكل أحتياطى

يمكنك الان ترك الرقم الكودى للطالب وتركه فى رسالة لارسال لك النتجية

قواعد التحويل الى المدارس المصرية اليابانية يتم تحويل كافة الطلاب من المستوى الثانى بمرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى الى المدرسة المصرية اليابانية عربى ولغات ووفقا للقواعد التالية يجوز نقل الطلاب من المدارس الخاصة للغات والمدارس الرسمية للغات بنوعيها والمعاهد الازهرية للغات الى المدارس اليابانية بنوعيها يجوز نقل الطلاب بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات اجنبية أولى مختللقة حتى الصف الاول والابتدائى يجوز نقل الطلاب من المدارس الخاصة عربى والرسمية عربى والمعاهد الازهرية الى المدارس اليابانية لغات حتى الصف الاول الابتدائى يشترط ان يتم التحويل فى حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بكالثافة المقررة وفى حدود قواعد السن يجوز لتلاميذ المدارس المصرية اليابانية لغات وغربى والنقل الى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربقية والرمية للغات اذا استوفوا الشروط وعن خريطة الفصول التى تم إدراجها على مستوى الجمهورية فقد جاءت على النحو التالى

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