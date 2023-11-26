المخرج مجدي الهواري يكشف عن الوصية الأخيرة لـ طارق عبدالعزيز قبل وفاته

خلال الساعات القليلة الماضية تلقى الوسط الفني المصري خبر وفاة الممثل طارق عبدالعزيز عن عمر ناهز 55 عاماً، متأثراً بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مشاهد من مسلسل وبقينا اثنين، كما كشف المخرج مجدي الهواري عن وصية طارق عبدالعزيز الأخيرة له قبل وفاته، جاء ذلك خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

طارق عبدالعزيز ومجدي الهواري- مجدي الهواري عبر فيسبوك

وكشف المخرج مجدي الهواري عن وصية طارق عبدالعزيز الأخيرة له قبل وفاته “وقال مجدي الهواري في منشوره أن الفنان طارق عبدالعزيز طلب منه حث متابعيه على الدعاء له بعد وفاته” وطلب مجدي الهواري من متابعيه الترحم على الممثل طارق عبدالعزيز.



ومن الجدير بالذكر الفنان طارق عبدالعزيز كان قد تعرض لأزمة صحية في شهر يونيو الماضي، وخضع خلالها لعملية جراحية وتركيب دعامات في القلب، إلى أن استعاد صحته وعاد إلى تصوير مشاهده في الأعمال الفنية المشارك فيها، ومن ضمنهم مسلسل وبقينا اتنين من بطولة شريف منير ورانيا يوسف.

وشارك طارق عبدالعزيز في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، والتي كان أخرها مسلسل أعمل أي الذي عرض العام الماضي، ومن بطولة خالد الصاوي، صابرين، ندى بسيوني، هناء الشوربجي، ومن تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج أحمد عبدالحميد.