المحكمة تنتصر لعمرو أديب وتقضي بتغريم محمد رمضان رغم اعتذاره

أصدر اليوم الخميس محكمة جنح العجوزة، حكمها في الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بالسب والقذف، وقضت المحكمة بتغريم رمضان نصف مليون جنيه كتعويض بعد أن أدانته في الدعوى المقامة ضده.

بعد الاستئناف الغرامة تصل لنصف مليون جنيه

وكانت المحكمة قد قضت في حكمها الأول بغرامة قدرها 300 ألف جنيه، إلا أن عمرو أديب استأنف على الحكم، وطالب بتعويض قدره 3 مليون جنيه، ولكن المحكمة حكمت له اليوم بنصف مليون جنيه.

وكانت أوراق الدعوى قد حملت اتهام ضد محمد رمضان بأنه، تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة للإعلامي عمرو أديب من برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، بعد أن قام باجتزاء بعض المقاطع الصوتية منها، ثم قام بإضافتها لمقاطع أخرى ظهر بها المتهم.

وقام محمد رمضان وفق أوراق الدعوى بنشر المقاطع عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره.

رغم اعتذاره ووساطة تركي آل الشيخ

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، كان قد توسط للصلح بين عمرو أديب ومحمد رمضان، وأعلن عمرو تفاصيل قبوله لاعتذار رمضان في منشور له على حسابه الشخصي على موقع “أكس”.

وكتب أديب تفاصيل ما حدث بقوله “اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره عمّا بدر منه تجاهي الشهور الماضية، وقد قبلت الاعتذار وعفا الله عما سلف”.

وقدم عمرو أديب الشكر لتركي آل الشيخ، وسيط الصلح في منشوره بقوله “شكرًا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ، دائمًا تسعى للخير والمحبة”.

ولكن حكم اليوم جاء ليطرح العديد من الأسئلة، ويعقد الأمور التي كانت قد أعتقد البعض أنها انتهت بوساطة الشيخ.