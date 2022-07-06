المحكمة تقضي بإعدام قاتل نيرة أشرف والزغاريد وفرحة أهلها تغمر المكان

أصدرت اليوم جنيات المنصورة حكمها على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف بالإعدام شنقاً، وذلك برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، لتسيطر بعدها على قاعة المحكمة حالة من الفرحة والارتياح بين الحاضرين خاصة أهالي الضحية نيرة أشرف.

إعدام قاتل نيرة أشرف

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه منذ أيام، وحددت اليوم 6 يوليو للنطق بالحكم، ليصدر حكمها الناجز في هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ حدوثها على أبواب جامعة المنصورة.

وبصدور الحكم اليوم تُعد هذه المحاكمة من أسرع المحكمات التي شهدها القضاء المصري، ويمكن أن نُرجع ذلك لمدى بشاعة الجريمة التي ارتكباها الجاني، والتي جعلت الجميع يطالب بسرعة القصاص لهذه الفتاة المسكينة، وحتى يربط على قلوب أهلها ومحبيها.

يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي كان قد أحال المتهم لمحكمة الجنيات المختصة بعد أقل من 48 ساعة من التحقيقات المتواصلة، ليتضمن أمر الإحالة الاتهام الصريح للجاني بالعمد وسبق الإصرار في الإجهاز على المجني عليها، وذلك لرفضها الارتباط به بالرغم من محاولاته المتكررة معها.

وعقب صدور حكم جنايات المنصورة، تحويل محيط المحكمة إلى حالة من الفرحة والسعادة بين جميع الحاضرين، وخاصة أهل نيرة أشرف الذين شعروا بالراحة بعد تحقيق القصاص من محمد عادل الجاني.