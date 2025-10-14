المتحدث العسكري يوضح: السر وراء انفجارات الهايكستب يكمن في التعامل مع المخلفات

صدر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيان هام مساء يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، أعلن فيه عن وقوع سلسلة من الانفجارات داخل إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة الهايكستب، أثناء قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة (قديمة)، هذا الحادث، الذي شعر به سكان المنطقة والمناطق المجاورة، أثار تساؤلات حول أمن المخزونات العسكرية والإجراءات المتبعة في التعامل مع الذخائر المتقادمة.

جذور الحادث وملابساته الفنية

يشير البيان العسكري بوضوح إلى أن الانفجار لم يكن ناتجاً عن عمل عدائي أو خارجي، بل كان حادثاً فنياً وقع أثناء تنفيذ مهمة روتينية بالغة الحساسية، وهي تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة.

تكمن خطورة هذا النوع من العمليات في عدة نقاط:

1. عدم استقرار المادة المتفجرة: الذخائر والمخلفات المتقادمة تكون أكثر عرضة للتلف بفعل عوامل الزمن والرطوبة والحرارة، مما يزيد من احتمالية حدوث انفجار مفاجئ أثناء محاولة تفكيكها أو نقلها.

2. التخصص الدقيق: هذه العمليات لا يقوم بها إلا عناصر فنية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى (فريق المفرقعات)، مما يؤكد أن الإجراءات الوقائية قد تم اتخاذها، لكن عنصر المفاجأة والمخاطر الفنية يظل قائماً في التعامل مع هذه المواد.

3. الانفجارات المتتالية: حدوث انفجار مفاجئ أدى إلى “عدة انفجارات متتالية” يشير إلى أن الحادث وقع داخل ورشة تخزين أو تفكيك كانت تحوي كميات من الذخائر، مما يفسر قوة الانفجار ووصول صداه للمناطق المجاورة.

رسائل البيان العسكري وتأثيره على الرأي العام

اتسم بيان المتحدث العسكري بالشفافية والاحترافية، حيث نجح في طمأنة الرأي العام بشكل سريع وفعال، وهو أمر حيوي في مثل هذه الأحداث:

طمأنة السكان: الرسالة الأساسية كانت “ونطمئن المواطنين بأنه تم السيطرة على الحادث”، مما بدد المخاوف حول استمرار الخطر أو وجود عمل إرهابي.

توضيح السبب: تحديد سبب الحادث (تفكيك مخلفات متقادمة) ساهم في نفي الشائعات والتكهنات حول طبيعة الانفجارات.

التأكيد على السيطرة: الإشارة إلى “تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين” يؤكد على كفاءة وجاهزية القوات المسلحة في التعامل الفوري مع الأزمة واحتواء تداعياتها.

أهمية التحقيق والإجراءات اللاحقة

أشار البيان إلى أن “جاري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة”، وهو الإجراء الأكثر أهمية لضمان عدم تكرار الواقعة:

1. الوقوف على السبب الجذري: التحقيقات الفنية ستحدد بدقة ما إذا كان الانفجار بسبب خلل في إجراءات التفكيك، أو طبيعة المادة المتفجرة المتقادمة، أو قصور في إجراءات التخزين أو السلامة داخل الورشة.

2. مراجعة بروتوكولات السلامة: نتائج التحقيق ستؤدي بالضرورة إلى مراجعة وتحديث شامل لبروتوكولات التعامل مع الذخائر والمخلفات المتفجرة، خاصة تلك التي تقع بالقرب من المناطق السكنية.

3. إدارة المخزون: يبرز الحادث أهمية الاستمرار في عمليات الجرد والتخلص الآمن من الذخائر المتقادمة التي تشكل عبئاً ومخاطر عالية على سلامة الأفراد والمواقع العسكرية.

إن حادث الهايكستب يذكر بالجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة لتأمين مخزونها العسكري والتعامل مع الإرث الخطير للذخائر القديمة، في حين أن الانفجار حدث مؤسف، فإن سرعة السيطرة عليه والشفافية في إصدار البيان يؤكدان على احترافية الأجهزة العسكرية في إدارة الأزمة.

خلفية عن الورش الفنية العسكرية:

ورش الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة تُعد من المنشآت الحيوية التي يتم فيها صيانة، تفكيك، وتحديث المعدات العسكرية، بما في ذلك التعامل مع الذخائر القديمة أو التالفة، وتُنفذ هذه العمليات بواسطة عناصر فنية ذات كفاءة عالية، وتُطبق فيها أعلى معايير الأمان، إلا أن التعامل مع المواد شديدة الحساسية يبقى محفوفًا بالمخاطر.

ختامًا، التركيز الآن ينصب على نتائج التحقيقات لضمان تعزيز مستويات الأمان الفني في جميع ورش التخزين والتفكيك، وحماية الأفراد العاملين في هذه المهام البالغة الخطورة، وضمان سلامة المواطنين القاطنين في محيط المنشآت العسكرية الحيوية.