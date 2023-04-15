المتحدث العسكرى: جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية

قال المتحدث العسكرى في بيان له، تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

اشتباكات مسلحة في السودان

وتشهد السودان، اليوم وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان.

بيان وزارة الخارجية المصري

قالت وزارة الخارجية المصرية، أن القطاع القنصلي بالوزارة يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح اليوم.

وطالبت السفارة المصرية فى الخرطوم، اليوم، المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وتهيب وزارة الخارجية بكافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.