المالية تكشف مواعيد صرف رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لجميع العاملين بالدولة

كشفت وزارة المالية في بيان صادر عنها، عن مواعيد صرف رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، التي سيتم تطبيقها على جميع العاملين بالهيئات والمؤسسات والوزارات التابعة للدولة، وقالت الوزارة أن رواتب شهر ديسمبر، سيبدأ صرفها للعاملين بداية من يوم الأربعاء 22 ديسمبر، وستستكمل الوزارة إجراءات الصرف خلال أيام 23 و26 و27 و28 من الشهر ذاته، حيث سيتم تقسيم العاملين بالوزارات والهيئات التابعة للدولة على أيام الصرف وفق الجدول المعلن من الوزارة، لتجنب التزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلي، على خلفية الإجراءات الوقائية المطبقة من الوزارة للحد من انتشار عدوى كورونا المستجد.

مواعيد صرف رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

وستقوم وزارة المالية بصرف رواتب شهر أكتوبر للعاملين بداية من يوم 24 أكتوبر، حيث سيتم صرف رواتب العاملين في 33 وزارة وهيئة تابعة للدولة، بينما سيتم في يوم 25 أكتوبر بصرف رواتب العاملين في 20 وزارة وهيئة تابعة للدولة وفي يوم 26 أكتوبر، سيتم صرف رواتب العاملين في 13 وزارة وهيئة تابعة للدولة، ويستكمل إجراءات الصرف لباقي الموظفين خلال يومي 27 و28 من أكتوبر 2021.

وفي شهر نوفمبر المقبل، ستقوم وزارة المالية بالبدء في صرف رواتب العاملين بمختلف المؤسسات والهيئات التابعة للدولة بداية من يوم 23 نوفمبر، حيث سيتم في هذا اليوم صرف رواتب العاملين في 33 وزارة وهيئة تابعة، بينما سيتم في يوم 24 نوفمبر، صرف رواتب العاملين في 20 وزارة وهيئة تابعة للدولة، وفي يوم 25 نوفمبر، سيتم صرف رواتب العاملين في 13 وزارة وهيئة، وستقوم الوزارة باستكمال إجراءات الصرف خلال يومي 28 و29 نوفمبر، علمًا بأن رواتب العاملين سيتم البدء في صرفها خلال شهر ديسمبر بداية من يوم 22 ديسمبر، وتستكمل الوزارة إجراءات صرف الرواتب حتى حلول يوم 28 ديسمبر، وصرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.