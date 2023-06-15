تزامنا مع عيد الأضحى.. المالية تعلن يوم بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الرسمي

أعلن معالي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان رسمي أنه من المُقرر البدء في صرف مرتبات وأجور العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يونيو يوم الأحد المُوافق 18 من الشهر ذاته. ويأتي هذا الإجراء استثنائيا بمناسبة نهاية السنة المالية وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

الموعد الرسمي

في السياق ذاته، قدم السيد طارق بسيوني، رئيس قسم الحسابات والإدارة المالية، نظرة على الجدول الزمني المُعتمد لصرف الرواتب. وأكد أنه تم تخصيص أيام معينة خلال كل شهر لصرف الأجور، إضافةً إلى ثلاثة أيام لتوزيع المستحقات المالية المتأخرة، مع مراعاة الأعياد والعطلات الرسمية.

كما دعا السيد بسيوني العاملين إلى تجنب التجمهر لدى أجهزة الصراف الآلي، مُلمحاً إلى أن الرواتب ستكون متوفرة للسحب في أي وقت بعد تاريخ الصرف.

وفي إطار مُتصل، تناول معالي الوزير معيط موضوع الوضع الاقتصادي، حيث أشار إلى أن قيمة الواردات قبل يناير 2022 كانت تُقدر بحوالي 6.5 مليار دولار شهريًا، لكنها شهدت ارتفاعًا حادًا مع بدء الموجة التضخمية، لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار شهريًا.

وتحدث خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب في الإسكندرية عن أن مصر فقدت ما يقرب من 23 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مرجعًا ذلك إلى تبعات النزاع في أوكرانيا وتغيُّر السياسة النقدية العالمية في الفترة الحالية.