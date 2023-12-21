الليلة.. العرض الخاص لفيلم ”أبو نسب”

يحتفل صناع فيلم “أبو نسب” بطولة محمد إمام وياسمين صبري، بالعرض الخاص للعمل اليوم الخميس بإحدى سينمات المولات الكبرى في الشيخ زايد، تمهيدًا لإطلاق الفيلم في جميع الدول العربية يوم 28 ديسمبر الجاري.

محمد إمام وياسمين صبري من فيلم أبو نسب

وتدور أحداث فيلم”أبو نسب” في إطار اجتماعي كوميدي، عن طبيب أطفال (محمد إمام) يعيش قصة حب مع لايف كوتش (ياسمين صبري)، العمل يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، محمد ثروت، وغيرهم من ضيوف الشرف، وتأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وفي سياق آخر انتهى النجم محمد إمام من تصوير فيلمه الجديد “اللعب مع العيال” والمقرر أن يعرض في جميع دور العرض السينمائية الموسم القادم، العمل بطولة كلا من: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، وتأليف وإخراج شريف عرفة.