اللواء هشام الحلبي: القوات المسلحة المصرية لديها تنوع في مصادر السلاح لذلك لا يمكن لأي أحد الضغط عليها في ظل قوتها

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن البحر المتوسط يعتبر قلب العالم ولابد من حمايته، حيث أن القوات البحرية المصرية الآن تحمي ثروات الدولة المصرية في البحر المتوسط.

وأضاف اللواء هشام الحلبي أن القوة البحرية المصرية تحمي كل الكيانات كما أن الاستراتيجية العسكرية المصرية دائماً ما تنظر إلى المستقبل، مؤكداً أنه لا يوجد أي أحد في المنطقة يمتلك القواعد العسكرية يمتلك مثل القواعد العسكرية المصرية، كما أن هناك العديد من الدول الكبيرة ليس لديها قواعد مثل مصر.

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن القوات المسلحة المصرية لديها تنوع في مصادر السلاح، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأي أحد الضغط على الدولة المصرية في عهد القوة التي تشهده الآن.