اللواء سمير فرج: تكريم الرئيس السيسي لأسر شهداء القوات المسلحة اليوم تناول رسالة مهمة جداً وعلينا جميعاً إدراكها

بواسطة مهند شرف

قال اللواء سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق والمفكر الاستراتيجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر شهداء القوات المسلحة تناول رسالة في غاية الأهمية وعلينا جميعاً إدراكها، مشيراً إلى أن اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس هو يوم الشهيد كما هو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض.

اللواء سمير فرج: تكريم الرئيس السيسي لأسر شهداء القوات المسلحة اليوم تناول رسالة مهمة جداً وعلينا جميعاً إدراكها 1 9/3/2021 - 7:31 م

ووجه الدكتور سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق والمفكر الاستراتيجي رسالة لأسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية قائلاً:”أقول لهم الأب استشهد ولكن مصر عائشة لكم وستكون دائماً معكم”.

ومن جانبه كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء عدداً من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وكان ذلك أثناء حضوره الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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