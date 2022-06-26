اللهم أجرنا في مصيبتنا.. ماذا حدث داخل أسرة الفنانة رنا سماحة؟

أصيبت عائلة الفنانة رنا سماحة صباح اليوم بحالة من الحزن والصدمة، وذلك بعدما تعرضوا لحادث كبير صباح اليوم.

أسرة رنا سماحة تفقد طفلين في حادث

شهدت أسرة المطربة رنا سماحة فاجعة قوية اليوم وذلك بسبب فقدانها طفلين من العائلة إثر تعرضهما لحادث بصحبة ابن عم رنا سماحة والد الطفلين، حيث نتج عن الحادث وفاة طفليه ، ودخول الأب العناية المركزة.

وبعد علمها بالحادث، كتبت رنا سماحة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يا رب هون يا رب .. لطفك يا الله .. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها».

أسرة رنا سماحة تفقد طفلين

كشفت الفنانة رنا سماحة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة طفلين من عائلتها، ودخول والدهم العناية المركزة، إثر حادث أليم.

وعلقت رنا سماحة، من خلال منشور لها عبر فيسبوك حيث كتبت: “اللهم أجرنا في مصيبتنا إنا لله وإنا إليه راجعون .. حبيبتي أَهِلّه كريم محمد سماحة ٧ سنوات ملاك في الجنة.. واخوها حمزة ٣ سنوات ملاك في الجنة الاثنين راحوا .. ووالدهم ابن عمي كريم محمد سماحة في العناية المركزة إثر حادث.. حكمتك يا رب لطفك صبرنا يا الله”.

أحدث أعمال الفنانة رنا سماحة

الجدير بالذكر أن أغنية “أوبا” تعد من أحدث أعمال الفنانة رنا سماحة، كلمات أحمد حسن رؤول ، وألحان أحمد زعيم ، وتوزيع وسام عبد المنعم ، وإخراج بتول عرفة.

ومن المعروف أن بتول عرفة حاولت إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية.

يذكر أن من أبرز مفاجآت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب ، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.