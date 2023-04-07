اللمة حلوة.. كوكب المطرية يحتفل بشهر رمضان بتنيظم أكبر مائدة إفطار حضرها سفير كوريا الجنوبية

أثار أهالي وسكان عزبة حماده في منطقة المطرية بالقاهرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم أكبر مائدة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، والتي يتم تنظيمها كل يوم 15 من شهر رمضان على مدار 9 سنوات متتالية.

رمضان في المطرية حاجة تانية

تحت هاشتاج بعنوان “رمضان في المطرية حاجة تانية”، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألوان البهجة والسرور التي سادت في سماء عزبة حمادة بمنطقة المطرية، بعد تنظيم أكبر حفل إفطار سنوي بمشاركة نحو 5 آلاف شخص وبمشاركة ممثلين أجانب وعرب.

مائدة المطرية للعام التاسع على التوالي

للعام التاسع على التوالي ينظم أهالي منطقة المطرية أكبر مائدة إفطار لتجمعهم خلال شهر رمضان المبارك، عُرفت باسم مائدة لإفطار المطرية.

ويتشارك أهالي منطقة المطرية بمختلف أعمارهم وفئاتهم في تحضير الأطعمة الخاصة بالمائدة، في مظاهرة حب بينهم.

وهذه العادة ظهرت منذ 9 سنوات بتنظيم المائدة في شارع واحد فقط، واليوم يشارك آلاف الصائمين في عشرات المناطق.

مائدة إفطار المطرية

مائدة إفطار المطرية لا تقتصر فقط على أهالي المنطقة، بينما تستقبل المارة وأبناء المناطق الأخرى الراغبين في عيش أجواء رمضانية مختلفة، أو المشاركة والتطوع لتنظيم هذا الحفل السنوي الضخم.

سفراء أجانب وعرب يشاركون في إفطار المطرية

شارك سفراء وممثلون أجانب وعرب في حفل إفطار المطرية على رأسهم سفير كوريا الجنوبية في مصر وإبراهيم بهزاد من دولة الإمارات والمعروف بعشقه لمصر والمصريين، وذلك للعيش في أجواء البهجة والترابط التي يعيشها سكان القاهرة في منطقة المطرية بمختلف أعمارهم وألوانهم وأجناسهم وطوائهم، وكيف تكون الوحدة بين المسلمين والمسيحيين.

ويقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هذا التقليد السنوي نجح في أن يجذب أنظار العالم، بما يمكن أن يُطلق عليه ترويج للسياحة في مصر.

وأشار رواد التواصل الاجتماعي إلى أن هناك مصريين عاملين في الخارج يحضرون خصيصًا للمشاركة في هذا اليوم، مضيفين: “اللمة حلوة”، وأن الحفل لا يشتمل الإفطار فقط وإنما يتم تنظيم حفل سحور شارك فيه ما يقرب من 3 آلاف شخص من الأهالي، وسط أجواء رمضانية وروحانيات يعشقها الجميع، بما يعزز روح الأخوة والمحبة بين الجميع.