الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تحذر من هذا “القس المدعي” وردود فعل غاضبة من الشعب القبطي

حذرت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر من شخص يدعي أن اسمه “القس بولس فرج الله”، وقال الكنيسة في بيان لها بأنه هناك شخص يدعي أنه كاهن ورئيس كنائس كاتدرائية القديسة العذراء مريم، ويرتدي زي يشبه الزي المعروف لكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار البيان الرسمي الصادر من الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في مصر إلى أن أول شئ يجب فعله لتجنب حدوث الخلط لدى أبناء الكنيسة هو عدم التعامل مع أي أحد على أنه كاهن قبطي، كما أنه يجب التأكد من شخصية أي فرد يرتدي الزي الكهنوتي بكافة درجاته قبل الانخراط في التعامل معه.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الشخص له صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “facebook”، ويرتدي الزي المشار إليه في صوره ويتحدث على أنه كاهن.

ردود فعل غاضبة

وجاءت ردود فعل الشعب القبطي في التعليقات كأمواج البحر العاتي من الغضب، وقال «داوود كامل الكينج» “بقت شغلانة وسبوبة الكهنوت يعني، ايه الناس دي”.

وقال ديلانو ماركو “خذوا الإجراءات القانونية”.

وحرض رياض نصيحي الحساب الرسمي باسم المتحدث باسم الكنيسة كي يقوموا بعمل بلاغ لوزارة الداخلية حتى تتخذ اللازم قائلا “ما تبلغوا الداخلية ولا مستنيين المصيبة تحصل الأول”.

وذكر أحد المتابعين واسمه «صفوت فتحي» أن الرجل الذي تم التحذير منه يأتي إلى محافظة المنيا باستمرار.