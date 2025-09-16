أخبار مصر

الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تحذر من هذا “القس المدعي” وردود فعل غاضبة من الشعب القبطي

أحمد مراد

حذرت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر من شخص يدعي أن اسمه “القس بولس فرج الله”، وقال الكنيسة في بيان لها بأنه هناك شخص يدعي أنه كاهن ورئيس كنائس كاتدرائية القديسة العذراء مريم، ويرتدي زي يشبه الزي المعروف لكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تحذر من هذا "القس المدعي" وردود فعل غاضبة من الشعب القبطي

وأشار البيان الرسمي الصادر من الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في مصر إلى أن أول شئ يجب فعله لتجنب حدوث الخلط لدى أبناء الكنيسة هو عدم التعامل مع أي أحد على أنه كاهن قبطي، كما أنه يجب التأكد من شخصية أي فرد يرتدي الزي الكهنوتي بكافة درجاته قبل الانخراط في التعامل معه.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الشخص له صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “facebook”، ويرتدي الزي المشار إليه في صوره ويتحدث على أنه كاهن.

ردود فعل غاضبة

وجاءت ردود فعل الشعب القبطي في التعليقات كأمواج البحر العاتي من الغضب، وقال «داوود كامل الكينج» “بقت شغلانة وسبوبة الكهنوت يعني، ايه الناس دي”.

وقال ديلانو ماركو “خذوا الإجراءات القانونية”.

وحرض رياض نصيحي الحساب الرسمي باسم المتحدث باسم الكنيسة كي يقوموا بعمل بلاغ لوزارة الداخلية حتى تتخذ اللازم قائلا “ما تبلغوا الداخلية ولا مستنيين المصيبة تحصل الأول”.

وذكر أحد المتابعين واسمه «صفوت فتحي» أن الرجل الذي تم التحذير منه يأتي إلى محافظة المنيا باستمرار.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.